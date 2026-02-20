El Gobierno de Chile señaló que "no es la práctica diplomática hacer anuncios sin previa notificación oficial". Exigirán detalles al embajador de Estados Unidos. Foto: EFE/ Elvis González
El Gobierno de Chile señaló que "no es la práctica diplomática hacer anuncios sin previa notificación oficial". Exigirán detalles al embajador de Estados Unidos.
a tres funcionarios del Gobierno chileno, a quienes sindica de dirigir, autorizar, financiar, apoyar y realizar actividades que socavan la seguridad regional.

A través de un comunicado, la administración de Donald Trump mencionó que estos funcionarios de la gestión izquierdista de Gabriel Boric “comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio“.

Al cierre de esta nota, solo se ha confirmado que uno de los sancionados es el ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz. Los otros dos, serían —según EFE— el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen.

, y se les revocarán las visas estadounidenses que poseían”, detalla el documento firmado por Marco Rubio, secretario de Estado.

Según Estados Unidos, la revocatoria de visas aprobada por el presidente Trump demuestra su afán de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional en esta región.
Según Estados Unidos, la revocatoria de visas aprobada por el presidente Trump demuestra su afán de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional en esta región. Foto: donaldjtrump.com / Composición Mag

Además, aseguraron que la medida reafirma el compromiso de Trump en “proteger la prosperar económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos” en nuestra región.

En tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, “Descarto categóricamente que nuestro país promueva cualquier acción que atente contra nuestra seguridad o la de nuestra región”, mencionó en X.

El gobierno izquierdista sureño informó que el canciller Alberto van Klareven ha citado al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que no han recibido notificación oficial de la medida adoptada.

Con información de EFE, Embajada de USA en Chile y Gobierno de Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

