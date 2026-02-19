El T-MEC, que fue promulgado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su primer mandato en julio de 2020, tiene que ser revisado en julio de este año. Foto: EFE/Warren Toda
El T-MEC, que fue promulgado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su primer mandato en julio de 2020, tiene que ser revisado en julio de este año. Foto: EFE/Warren Toda
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

alterar el equilibrio actual en las relaciones comerciales entre los tres países de América del Norte.

El T-MEC, que fue promulgado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su primer mandato en julio de 2020, tiene que ser revisado en julio de este año.

Funcionarios estadounidenses apuntan a que las condiciones de ese acuerdo podrían deshacerse y terminar convertidas en acuerdos bilaterales con cada uno de los países, según publica el diario The New York Times.

Las tensiones de Trump con los países vecinos han sido la norma desde el comienzo de su segundo mandato en la Casa Blanca.

En concreto, la presión sobre Canadá ha sido constante desde enero de 2025, con un último capítulo este mes de febrero en el que Trump amenazó con bloquear la inauguración este año de un nuevo puente que conectará ambos países.

Las tensiones de Trump con los países vecinos han sido la norma desde el comienzo de su segundo mandato en la Casa Blanca. (EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO).
Las tensiones de Trump con los países vecinos han sido la norma desde el comienzo de su segundo mandato en la Casa Blanca. (EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO).

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, y esto es importante, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos”, dijo Trump en redes sociales el 9 de febrero.

Esta amenaza se interpretó como la primera medida de presión para la revisión en julio del acuerdo.

Algunos expertos lo interpretan tan solo como parte de la estrategia negociadora de Trump, como en el caso de los aranceles, en los que primero amenaza con medidas económicas y después rectifica.

El fin del T-MEC tendría unas consecuencias económicas desfavorables para empresas estadounidenses, relacionadas con la agricultura y la fabricación de automóviles, que se benefician de las relaciones con Canadá.

En este mismo sentido, expertos de la consultora Ernst and Young (EY) advirtieron esta misma semana que un fallo en la revisión del T-MEC elevaría aranceles y restaría Producto Interior Bruto (PIB) también a México.

Elaborado con info de EFE

