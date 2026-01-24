El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que impondrá un arancel del 100% a todos los productos canadienses si Ottawa concreta un acuerdo comercial con China, en un nuevo episodio que eleva la tensión entre ambos socios históricos.

El anuncio fue difundido este sábado a través de la red Truth Social, donde el mandatario republicano aseguró que cualquier entendimiento entre Canadá y Beijing tendrá “repercusiones económicas inmediatas”.

“Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos”, afirmó.

Trump acusó además al gobierno canadiense de facilitar el ingreso de productos chinos al mercado estadounidense.

“Si el primer ministro Mark Carney piensa que va a convertir a Canadá en un ‘puerto de descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”, escribió.

La advertencia se produce horas después de que el mandatario criticara la negativa de Ottawa a respaldar el despliegue del sistema antimisiles denominado ‘Cúpula Dorada’ en Groenlandia, una iniciativa promovida por la Casa Blanca. Según Trump, la oposición canadiense contrasta con su disposición a estrechar lazos comerciales con China.

“Canadá se opone a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia, a pesar de que protegería a Canadá. En cambio, votó a favor de hacer negocios con China”, señaló.

Respuesta desde Ottawa

La primera reacción oficial llegó desde Quebec, donde el primer ministro Mark Carney defendió la soberanía económica de su país y rechazó cualquier insinuación de dependencia frente a Washington.

“Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”, afirmó. Si bien reconoció la “asociación extraordinaria” que ambos países han construido en materia económica, de seguridad y en el intercambio cultural, remarcó que el rumbo del país responde a decisiones propias. “Somos dueños de nuestra casa, este es nuestro país, es nuestro futuro y la decisión nos pertenece”, agregó.

En medio de la escalada, Trump también retiró la invitación a Canadá para integrar la denominada Junta de la Paz, un foro internacional impulsado por Estados Unidos para abordar conflictos globales. La decisión fue comunicada mediante una carta difundida en redes sociales. No obstante, las autoridades canadienses ya habían declinado participar al conocerse que un asiento permanente implicaba un aporte de 860 millones de euros.

Revisión del acuerdo norteamericano

El cruce ocurre en un momento clave para el comercio regional. Este año está prevista la revisión del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que hasta ahora ha brindado a Canadá cierto blindaje frente a medidas arancelarias unilaterales.

La revisión añade incertidumbre a la relación económica en Norteamérica. El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, minimizó las críticas de Carney y afirmó en Bloomberg TV: “Tienen el segundo mejor acuerdo del mundo y todo lo que tengo que hacer es escuchar a este tipo quejarse y protestar”.

Mientras tanto, Ottawa busca proyectar una imagen de autonomía y defensa del pluralismo democrático en un contexto global marcado por el aumento del nacionalismo y las tensiones comerciales. La amenaza de un arancel total, sin embargo, abre un nuevo frente de presión que podría impactar significativamente en el intercambio bilateral, uno de los más dinámicos del mundo.