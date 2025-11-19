El Gobierno de Quebec, en Canadá, ya abrió su convocatoria Exenciones Quebec Invierno 2026, a través de la cual ofrece un apoyo económico para los peruanos que deseen estudiar una maestría o un doctorado en una de sus prestigiosas universidades. La postulación es virtual y gratuita, hasta el jueves 11 de diciembre de 2025 (23:59 horas).

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación informó sobre esta convocatoria como parte de su compromiso con la cooperación internacional y con el objetivo de acercar más oportunidades de estudios a los peruanos.

En ese sentido, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, impulsó a los profesionales peruanos a que postulen a esta convocatoria, que les permitirá seguir estudios de posgrado con la exoneración en el pago de tasas académicas complementarias para estudiantes extranjeros gracias al apoyo del Gobierno de Quebec.

LEA TAMBIÉN: Cinco formas de usar la IA para ahorrar tiempo en el trabajo y los estudios

Cabe precisar que las tasas académicas son los impuestos que se cobran a los estudiantes extranjeros. En esta convocatoria se seleccionará a cinco ganadores (tres para maestría y dos para doctorado), quienes ya no pagarán ese concepto.

Profesionales peruanos con grado mínimo de bachiller y buen rendimiento académico pueden postular a esta oportunidad de manera virtual y gratuita a través del Pronabec. Foto: Gob.pe

Requisitos y proceso de postulación

Para postular a las Exenciones Quebec se debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentran: haber sido admitido o estar matriculado en un programa para el cual se solicita la exención, contar con pasaporte peruano vigente, tener grado de bachiller como mínimo, dominar el idioma inglés y/o francés con un mínimo nivel intermedio, y presentar un ensayo (máximo 500 caracteres) en el que se describa los planes a futuro y cómo se espera aprovechar los conocimientos adquiridos.

Asimismo, el postulante deberá completar el Formato de Datos Personales y la Declaración Jurada (Anexo I), así como llenar y firmar de manera manuscrita el Formulario de Solicitud para la Asignación de Exenciones de Tasas Adicionales de Matrícula (Anexo II). Para revisar y descargar estos documentos, ingresar a la página: www.pronabec.gob.pe/beca-exenciones-quebec-invierno-2026/

Una vez que el postulante cuente con todos los documentos requeridos deberán enviar su expediente en formato PDF a través de la Mesa de Partes Virtual del Pronabec: mesadepartes.pronabec.gob.pe/ Para conocer el adecuado orden del expediente, leer sobre el Proceso de Postulación en: www.pronabec.gob.pe/beca-exenciones-quebec-invierno-2026/

El Pronabec revisará los expedientes para verificar que cumplan con los requisitos y enviará la lista de preseleccionados al Gobierno de Quebec, que finalmente se encargará de elegir a los ganadores. Los estudios para maestría deben tener una duración máxima de dos años y los de doctorado de hasta tres años.

Las Exenciones Quebec Invierno 2026 dará más puntos a los postulantes que acrediten haber pertenecido al tercio superior, en adelante, durante sus estudios de pregrado y a los que cuenten con un título profesional. En tanto, se calificará con mayor puntaje de acuerdo al perfil profesional y al ensayo presentado.

Es importante mencionar que el Estado peruano no subvenciona la presenta convocatoria. En tanto, el Gobierno de Quebec solo otorga la exoneración de las tasas académicas complementarias y los gastos adicionales deberán cubrirlos los ganadores.

Para obtener más información sobre esta oportunidad, ingresar a la página oficial de Exenciones Quebec en www.quebec.ca/education/etudier-quebec/aide-financiere-etudiants-internationaux/exemption-droits-scolarite-ententes o comunicarse al correo becas.canalizadas@pronabec.gob.pe o al número 01 6128230, anexo 205.