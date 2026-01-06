La minera canadiense Kuya Silver anunció una colocación privada por un monto equivalente a hasta US$ 10.9 millones y adelantó que parte de los recursos se destinarán a evaluar la compra de instalaciones o equipos de procesamiento, incluso fuera del área inmediata de su proyecto de plata Bethania, ubicado en Huancavelica.

La operación contempla la emisión de hasta 15 millones de unidades a un precio de CAD$1.00 por unidad, bajo un esquema de “máximo esfuerzo”, lo que representa un monto total de hasta CAD$15 millones, equivalentes a cerca de US$ 10.9 millones al tipo de cambio actual. La colocación será codirigida por AGP Canada Investments e Integrity Capital Group y se realizará bajo la exención de financiamiento para emisores cotizados en Canadá y otras jurisdicciones.

Cada unidad estará compuesta por una acción ordinaria y la mitad de un warrant, que permitirá adquirir una acción adicional a un precio de ejercicio de CAD$1.30 durante un periodo de 36 meses. Las unidades emitidas bajo este mecanismo no estarán sujetas a periodos de retención legal conforme con la normativa canadiense.

La compañía prevé cerrar la colocación en uno o más tramos, con un primer cierre estimado para el 22 de enero de 2026 o antes, y un cierre final dentro de los 45 días siguientes, sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, incluida la de la Bolsa de Valores de Canadá.

El proyecto Bethania es la principal operación de plata de Kuya Silver en Perú y será el foco de la nueva inversión en procesamiento. (Foto: Kuya Silver)

LEE TAMBIÉN: Kuya Silver modernizará mina de plata Bethania y reforzará exploración subterránea

INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PROCESAMIENTO

De acuerdo con Kuya Silver, los recursos netos de la colocación se destinarán a capital de trabajo y a avanzar en el proyecto Bethania mediante el desarrollo o la adquisición de capacidad de procesamiento de concentrado de plata. Esta estrategia podría incluir la compra de operaciones de procesamiento existentes o de equipos, incluso fuera del entorno inmediato del proyecto en Perú.

El objetivo es reducir la dependencia de terceros para la molienda, avanzar hacia el autoprocesamiento del concentrado y capturar una mayor parte de la cadena de valor, además de disminuir riesgos operativos en el aumento de la producción.

Kuya Silver busca reducir su dependencia de terceros al integrar el procesamiento de plata en Perú. (Foto: Kuya Silver)

Parte de los fondos también se destinará a continuar con la exploración del proyecto Silver Kings, en Ontario, así como a capital de crecimiento discrecional.

Kuya Silver es una empresa minera canadiense enfocada en plata, que opera la mina Bethania en Perú y desarrolla proyectos en jurisdicciones consideradas favorables para la actividad minera, tanto en Perú como en Canadá.