La minera canadiense Kuya Silver anunció una colocación privada por un monto equivalente a hasta US$ 10.9 millones y adelantó que parte de los recursos se destinarán a evaluar la compra de instalaciones o equipos de procesamiento, incluso fuera del área inmediata de su proyecto de plata Bethania, ubicado en Huancavelica.
La operación contempla la emisión de hasta 15 millones de unidades a un precio de CAD$1.00 por unidad, bajo un esquema de “máximo esfuerzo”, lo que representa un monto total de hasta CAD$15 millones, equivalentes a cerca de US$ 10.9 millones al tipo de cambio actual. La colocación será codirigida por AGP Canada Investments e Integrity Capital Group y se realizará bajo la exención de financiamiento para emisores cotizados en Canadá y otras jurisdicciones.
Cada unidad estará compuesta por una acción ordinaria y la mitad de un warrant, que permitirá adquirir una acción adicional a un precio de ejercicio de CAD$1.30 durante un periodo de 36 meses. Las unidades emitidas bajo este mecanismo no estarán sujetas a periodos de retención legal conforme con la normativa canadiense.
La compañía prevé cerrar la colocación en uno o más tramos, con un primer cierre estimado para el 22 de enero de 2026 o antes, y un cierre final dentro de los 45 días siguientes, sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, incluida la de la Bolsa de Valores de Canadá.
INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PROCESAMIENTO
De acuerdo con Kuya Silver, los recursos netos de la colocación se destinarán a capital de trabajo y a avanzar en el proyecto Bethania mediante el desarrollo o la adquisición de capacidad de procesamiento de concentrado de plata. Esta estrategia podría incluir la compra de operaciones de procesamiento existentes o de equipos, incluso fuera del entorno inmediato del proyecto en Perú.
El objetivo es reducir la dependencia de terceros para la molienda, avanzar hacia el autoprocesamiento del concentrado y capturar una mayor parte de la cadena de valor, además de disminuir riesgos operativos en el aumento de la producción.
Parte de los fondos también se destinará a continuar con la exploración del proyecto Silver Kings, en Ontario, así como a capital de crecimiento discrecional.
Kuya Silver es una empresa minera canadiense enfocada en plata, que opera la mina Bethania en Perú y desarrolla proyectos en jurisdicciones consideradas favorables para la actividad minera, tanto en Perú como en Canadá.