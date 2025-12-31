Hay 429 unidades mineras en busqueda de nuevos yacimientos en Perú, 29% más que hace un año atrás (Foto: Stock)
Hay 429 unidades mineras en busqueda de nuevos yacimientos en Perú, 29% más que hace un año atrás (Foto: Stock)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

La cotización sostenida del oro y el cobre (que rompió máximos históricos de US$ 12,253 la tonelada métrica este lunes) parece estar reactivando en el Perú el interés de empresas formales por la búsqueda de nuevos yacimientos minerales, a pesar de las persistentes trabas para la exploración minera que genera la “permisología” estatal.

TE PUEDE INTERESAR

Precio del cobre en máximos históricos, ¿oportunidad de inversión o ya alcanzó su ‘techo’?
Más de US$ 14,000: cobre marca récord en China y sube en NY por apuestas a escasez global
Euforia por triple récord de cobre, oro y plata agita a bolsa de Lima, ¿qué riesgo hay?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.