Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en octubre de este año, la inversión minera alcanzó los US$ 573 millones, valor 36.7% mayor respecto a igual mes del 2024 y la cifra mensual más alta del 2025.

Con ese resultado, de enero a octubre del año en curso, la inversión de esa industria extractiva en general acumuló US$ 4,482 millones, monto 17.7% superior comparado con igual periodo del 2024 (US$ 3,808 millones).

Exploración explicó incremento en inversiones

Ese desempeño en el periodo acumulado -según el Minem- se explicó principalmente por el crecimiento en 36.2% de la inversión en exploración, seguido de un 30.5% de aumento del gasto en infraestructura, así como en equipamiento minero (14.5%), desarrollo y preparación (7.2%) y plantas de beneficio (2.4%).

Evolución de las inversiones en exploración minera. Fuente: Minem

Sólo en la exploración registrada en octubre que pasó, se alcanzó los US$71 millones, monto que resulta 50.9% mayor que igual mes del 2024.

De esa forma, de enero a octubre de este año, el gasto acumulado alcanzó los US$ 597 millones (un 36.2% de crecimiento respecto a los US$438 millones del mismo periodo en el año previo).

De acuerdo con el sector, esto consolida a ese rubro como el de mayor dinamismo dentro de la minería nacional, con una participación del 13.3% del total ejecutado.

En los primeros 10 meses del año, compañía minera Zafranal se posicionó como el principal inversor en actividades exploratorias, con US$ 113 millones, una disparada del 272.1% versus igual lapso del 2024, seguido de Southern Perú, con US$ 63 millones, un crecimiento del 145.5% en ese mismo periodo, entre otras empresas.

En general, en octubre, el Minem registró 1,179 concesiones mineras o unidades económicas administrativas activas, de las cuales 429 se encontraban en etapa de exploración, cantidad que resulta mayor en 29.60% con respecto a las 331 unidades que buscaban nuevos yacimientos en el mismo mes del año que pasó.

ranking de empresas que invierten más en exploración minera, a octubre del 2025. Fuente: Minem

Crece cartera de proyectos exploratorios

A su vez, en el décimo mes de este año, el sector reportaba un total de 80 proyectos exploratorios por US$ 727 millones, inversión mayor en 12.93% si se lo compara con los US$ 644 millones esperados en 75 proyectos de igual mes del 2024.

Del listado de 80 proyectos antes citado, 28 estaban en la fase de obtención de instrumentos de gestión ambiental, otros 13 estaban en etapa de consulta preliminar y 32 contaban ya con autorización de inicio de actividades de exploración por parte del Minem.

Entre estos últimos, destacan por sus mayores montos de inversión, los proyectos Quicay II, de Minera Centauro (US$ 28.5 millones); Soledad, de Chakana Resource (US$ 23.3 millones); Marcobre, de Marcobre SAC. (US$ 15.9 millones), Caballito, de Hudbay (US$ 13.3 millones) todos ellos para búsqueda de cobre, entre otras iniciativas.

Según Adán Pino, presidente del XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2026), si el Perú logra consolidar la estabilidad normativa y se sigue reduciendo los plazos de permisos, podríamos duplicar la inversión exploratoria en los próximos tres años.

Crece riesgo para inversiones en el rubro

Sin embargo, en diálogo con Gestión, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, advirtió que hay un nuevo factor que puede desalentar la inversión en actividades exploratorias y el desarrollo minero formal, como son los proyectos de ley que “castigan” la posesión de concesiones mineras supuestamente improductivas.

LEA TAMBIÉN: Cerca de 270 mil hectáreas se han visto afectadas por la minería ilegal

La referencia es a iniciativas legales planteadas por diversas bancadas que buscan modificar la Ley General de Minería: se busca aumentar progresivamente las penalidades por mantener concesiones inoperativas, de forma que, al cabo de ciertos plazos de inactividad, reviertan al Estado, con el fin facilitar el ingreso de mineros en proceso de formalización a esas áreas.

Ahora hay ocho proyectos que buscan castigar las concesiones mineras formales, y facilitarían el ingreso de mineros informales e ilegales. (Foto: Andina)

Hasta marzo de este año, había sólo dos proyectos con esa misma propuesta, que aumentaron a seis hasta inicios de noviembre. Pero a la fecha, el Congreso ha acogido ya ocho proyectos de ley que buscan encarecer la posesión de las concesiones supuestamente ociosas.

Al respecto, la titular de la SNMPE señaló que el contexto de cuestionamientos que se viene generando ahora en el Congreso respecto al esquema de concesiones mineras es uno de los aspectos que resulta más preocupante para el sector y que puede afectar de manera muy grave y sustancial a la competitividad del país.

Se favorecería la invasión de mineros ilegales

Torreblanca refirió que hoy un proyecto que abarca 10 concesiones de 1,000 hectáreas cada uno demanda un costo estimado de US$ 16.9 millones por mantener el área vigente durante 30 años en el Perú, cifra mayor que en México, Canadá, Colombia o Chile.

En tal sentido, advirtió que incrementar aún más las penalidades por mantener esas concesiones sólo agravaría la situación de alto costo por mantenerlas en el país, desalentando las inversiones en exploración minera formal, pero favoreciendo la invasión de esas áreas por parte de mineros informales e ilegales.

No obstante, indicó que, si se excluyen las áreas naturales protegidas, las zonas arqueológicas y otras zonas restringidas, el 74.7% del territorio nacional permanece disponible para poder solicitar nuevas concesiones, lo que equivale al 44% del total de la superficie del país.