En el noveno mes del 2025 las inversiones de la industria minera alcanzaron los US$550 millones, cifra que resulta 18.9% superior en comparación con los US$427 millones reportados en igual periodo del 2024, y la más alta registrada en lo que va de este año.

Con este resultado, de enero a setiembre últimos, la inversión minera sumó US$3,909 millones, un crecimiento del 15.3% versus los US$3,389 millones de similar lapso del 2024, según el último boletín del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El Minem reportó que, hasta septiembre, el sector minero sigue acumulando inversiones principalmente en exploración e infraestructura.

Este desempeño fue sustentado principalmente por el crecimiento en los rubros de exploración (34.5%) e Infraestructura (26.2%), acompañado por el avance en Otros (17.8%), desarrollo y preparación (10.0%), Equipamiento Minero (9.0%) y Planta de Beneficio (2.4%).

Estos resultados -observó el Minem- evidencian la continuidad de la recuperación de la inversión minera, asociada tanto a la ejecución de nuevos proyectos como a la expansión y sostenimiento de operaciones en curso.

En el caso del gasto en exploración, que es el segmento que más creció, Compañía Minera Zafranal lideró la ejecución en actividades a setiembre de 2025, con una participación de 18.0% del total, tras registrar un incremento interanual acumulado de 265.5%, reflejando el dinamismo de sus inversiones en el proyecto Zafranal (Arequipa).

Le siguió Southern Peru con una participación de 11.6% y un crecimiento de 168.6% frente al mismo periodo del año anterior; mientras que Compañía Minera Poderosa S.A. concentró el 8.4% de la inversión total, evidenciando un aumento interanual de 18.0%.

Se podría duplicar inversión exploratoria

Sobre el tema, Adán Pino, presidente del XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2026), sostuvo que el Perú podría duplicar su inversión exploratoria si se alcanzan las condiciones adecuadas y brinda reglas claras para el sector minero.

Indicó que, si el país logra consolidar un entorno de estabilidad jurídica y social, además de agilizar la aprobación de permisos, sería posible dar un salto significativo en la exploración minera.

“Estamos viendo un punto de inflexión positivo. Si el país logra consolidar la estabilidad normativa y seguir reduciendo los plazos de permisos, podríamos duplicar la inversión exploratoria en los próximos tres años. Eso sería clave para asegurar la competitividad del Perú frente a otros países de la región”, avizoró.

