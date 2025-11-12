Con el visto bueno otorgado en octubre por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para iniciar las actividades de explotación del proyecto de cobre Tía María, (Arequipa), Southern Perú continuó con el desarrollo de la mina, que ha enfrentado paralizaciones desde en varias ocasiones. En la última entrevista con Gestión, el CFO de la compañía, Raúl Jacob, señaló que, con esta autorización, prevén una inversión total de US$ 1,802 millones y que, solo este año, el presupuesto alcanzará aproximadamente US$ 200 millones. En ese sentido, ¿cuáles serán las acciones que marcarán el rumbo de Tía María hacia la esperada explotación?
Estimado(a) lector(a)
En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.
En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.
Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.
Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.