Los precios llegaron a subir un 6.6% en los primeros minutos de negociación —la mayor ganancia intradiaria desde 2022—, pero retrocedieron para cotizar alrededor de un 2% más altos hacia media mañana en Londres. Los futuros en Nueva York cayeron, después de haber repuntado un 4.7% el viernes mientras la LME permanecía cerrada.

El último repunte corona un año extraordinario para el cobre, que se encamina a su mejor desempeño desde 2009. El avance ha estado marcado por interrupciones imprevistas en minas, incertidumbre en torno a la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una presión sin precedentes sobre las fundiciones a nivel mundial.

Los precios en la LME han avanzado muy por encima del 10% en diciembre, mientras los inversionistas apuestan a que una carrera por enviar metal a Estados Unidos antes de posibles aranceles de importación dejará al resto del mundo con escasez de suministro.

El cobre ha subido más de un 40% este año

Aun así, algunos analistas han advertido que los precios han subido demasiado, especialmente en un contexto en el que el uso subyacente se debilita en China, el mayor consumidor de cobre.

“Todavía parece que todo esto se basa en expectativas”, dijo por teléfono Wu Kunjin , jefe de investigación de metales básicos en Minmetals Futures Co. Algunas plantas de fabricación en China —que compran cobre y son sensibles a los precios— han reducido su producción o incluso la han detenido tras el reciente repunte, señaló.

El presidente Trump debe decidir a mediados del próximo año sobre aranceles de importación para el cobre refinado. Eso ha llevado a grandes operadores a enviar volúmenes significativos de metal a Estados Unidos antes de cualquier gravamen, reduciendo las existencias en el resto del mundo.