Copper rods sit in a storage at the Aurubis AG metal refinery in Hamburg, Germany, on Wednesday, July 16, 2025. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Copper rods sit in a storage at the Aurubis AG metal refinery in Hamburg, Germany, on Wednesday, July 16, 2025. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El cobre se disparó hasta un nuevo récord cercano a los US$ 13,000 por tonelada en una sesión volátil, luego de que la Bolsa de Metales de Londres reabriera tras el feriado de Navidad, extendiendo un impresionante repunte de fin de año impulsado por preocupaciones sobre un suministro más ajustado.

TE PUEDE INTERESAR

Codelco y SQM crean sociedad conjunta para explotar litio en Salar de Atacama
Codiciada cuprífera que opera en Ecuador pasará a manos de empresa china: el monto acordado
Dólar se encamina a su peor semana desde junio; foco se centra en datos de inflación
Más de US$ 14,000: cobre marca récord en China y sube en NY por apuestas a escasez global
Fenix Power solicita concesión al Minem para desarrollar parque solar en Ica
Rally histórico de 2025: los récords del oro, plata y un tercer metal precioso
La bolsa peruana fue súper rentable en 2025. ¿Qué nos depara el 2026?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.