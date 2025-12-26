Jiangxi Copper Co. de China acordó comprar la minera de cobre SolGold Plc en un acuerdo que valora la compañía en poco más de US$ 1,000 millones.

Tras el rechazo de dos ofertas previas, SolGold aceptó la última oferta de la firma china de 28 peniques por acción en efectivo por las acciones que aún no posee, según informó la minera australiana en un comunicado el miércoles.

Esto valora la compañía en hasta 867 millones de libras esterlinas (US$ 1,170 millones de dólares), incluyendo acciones que aún podrían emitirse, indicó SolGold. La oferta representa una prima del 43% sobre el precio de las acciones de SolGold antes de la primera oferta del mes pasado, añadió.

El acuerdo se produce en medio de un aumento del interés en las minas de cobre, con el metal cotizando en un máximo histórico. Muchos en la industria pronostican una escasez del metal a medida que la economía global se electrifica, lo que ha provocado una serie de acercamientos entre las grandes mineras, incluyendo una oferta fallida de BHP por Anglo American Plc.

SolGold fue considerada en su momento como un objetivo prioritario de adquisición para las principales mineras occidentales, como BHP Group y Newmont Corp., algunos de sus mayores accionistas. Sin embargo, una serie de disputas sobre la financiación de la mina Cascabel en Ecuador y la reducción del proyecto frenaron dicho interés.

Jiangxi ya es el mayor accionista, con poco más del 12%. BHP y Newmont, cada una con más del 10% de SolGold, han manifestado su apoyo a la oferta actual, según SolGold. Otros inversores, como Maxit Capital LP, también respaldan la oferta, añadió.

Además del proyecto Cascabel, SolGold posee una amplia gama de permisos de exploración en Ecuador.

Elaborado con información de Bloomberg