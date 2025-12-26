Copper anode plates ready for shipment at the Codelco El Teniente processing facility in Machali, Chile, on Wednesday, April 2, 2025. Copper extended its retreat from a nine-month high as sentiment in industrial metals markets soured ahead of new tariffs from US President Donald Trump.
El cobre se disparó a un récord en Shanghái y subía con fuerza en Nueva York, lo que se suma a importantes ganancias anuales, mientras los inversionistas apuestan a una oferta global más ajustada en 2026 y descuentan el impacto de un dólar estadounidense más débil.

