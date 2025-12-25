Luis Ramos, gerente de estrategia variable de LarrainVial Research, sostuvo que la capacidad de las acciones mineras de “internalizar” los efectos positivos de los incrementos en los precios es “mucho más rápido”, en comparación con aquellos valores vinculados a la demanda a interna (como los títulos del sector financiero o de consumo).

El cobre superó los US$ 12,000 por tonelada el martes, mientras que el oro rompió ese día la barrera psicológica de los US$ 4,500 la onza.

Si sube el oro, por ejemplo, según explica Ramos, la acción de una empresa aurífera se mueve en ese mismo sentido sin mucho rezago.

El oro ha subido más del 70% este año, rompiendo múltiples récords, incluyendo la barrera psicológica de los US$ 4,500 la onza esta semana. Foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Ramos señaló que lo anterior se debe a que las mineras en la BVL son más “líquidas”, lo que significa que existe un alto volumen de transacciones diarias.

“Existen más holguras de valorización en las compañías de demanda interna que en las mineras, que tienden a reflejar muy rápidamente estas mejoras en precios en sus valorizaciones”, manifestó.

En otras palabras, según Ramos, si bien el alza de los minerales podría generar entusiasmo en los inversionistas, debe tenerse en cuenta qué tan descontada está la acción con respecto a su valor fundamental.

La relativa escasez de cobre viene sosteniendo su precio. Foto: Lauren Petracca/Bloomberg

Según un último sondeo de la BVL (al 22 de diciembre), entre las acciones más descontadas en la bolsa local, en relación con su precio objetivo, están Auna, Inretail y Engie con un potencial de valorización de 143%, 61% y 39%, respectivamente, según consenso de las casas de bolsa. Todas ellas vinculadas a la demanda interna.

En cambio, en el sector minero, destacan Nexa y Minsur con un potencial de 12% y 55% para seguir subiendo en su cotización, de acuerdo con los analistas.