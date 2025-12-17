Ayer, los títulos cerraron en S/ 7.25, lo que significó un alza de 61.1% respecto de su cotización en la jornada previa.

“El precio implícito que uno obtendría, asumiendo lo comunicado tanto por Holcim como por Pacasmayo, es de S/ 9 por acción. Entonces estamos frente a una valorización que tendría espacio para todavía incluso mejorar”, manifestó a Gestión Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de LarrainVial Research.

El mercado estará “muy atento” a la eventual Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzaría la compañía, de acuerdo con la regulación, a los socios minoritarios, detalló.

En la misma línea que LarrainVial, Intéligo SAB estima un precio objetivo de S/ 8.9 –a ser ofrecido–., y prevé que la aprobación de la operación por parte de las autoridades será durante el primer semestre del próximo año.

Por su parte, Ricardo Vásquez, research associate de Seminario SAB, comentó que esa corredora calcula un precio objetivo para Pacasmayo de S/ 8.35.

Holcim anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Cementos Pacasmayo. (Foto: Nathan Howard/Bloomberg)

“Ese sería el precio que recibiría finalmente el accionista común”, explicó.

En tal sentido, refirió que el descuento que tendrían los títulos sería de 15%, por lo que, en su opinión, tampoco habría “mucho más margen” para una fuerte subida.

Vásquez estima también que la OPA se llevaría a cabo hacia el segundo semestre del 2026, una vez que se consiga el visto bueno del Indecopi.

Descuento

“El mensaje de esta transacción es que puede haber muchas compañías (en la BVL) cuyas valorizaciones están deprimidas, pero que siguen siendo buenos negocios. Y estos eventos corporativos permiten visibilizarlo”, dijo Ramos.

“Una cosa es el valor de la empresa, y otra es el precio al que transa. Entonces, casi siempre las acciones peruanas están descontadas, están baratas”, expresó Vásquez.

El analista de Seminario SAB sostuvo también que en la plaza limeña se vio ayer principalmente movimiento por parte de inversionistas retail que reaccionaron a la noticia. Además, algunos agentes económicos más grandes estaban “por ahí interesados” en vender, precisó.

Cementos Pacasmayo cambiará de accionista mayoritario, pero faltan aprobaciones regulatorias. (Foto: Andina)

Sin embargo, los minoristas fueron los que realizaron principalmente operaciones, algunos de los cuales aprovecharon para tomar ganancias porque en el pasado compraron a precios más bajos.

En tanto, el ADR de los títulos, aquellos que cotizan en la bolsa de Nueva York, subieron 52.22% ayer.