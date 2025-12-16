Holcim, la multinacional de origen suizo, anunció que adquirirá una participación mayoritaria en Cementos Pacasmayo, productor líder de materiales de construcción en Perú con ventas netas proyectadas a 2025 de US$ 630 millones y un margen EBITDA del 28% en 2024. Esta adquisición sinérgica ampliará la presencia de Holcim en el país, al cual ingresó el año pasado, y acelerará el crecimiento en Latinoamérica.

Según indicaron, el valor de la transacción, de aproximadamente US$ 1,500 millones (sobre una base del 100%), implica un múltiplo de 8,8 veces el EBITDA de consenso del mercado para 2025, o 7,1 veces si se consideran las sinergias anualizadas esperadas de unos US$ 40 millones al tercer año.

Se prevé que la operación incremente el beneficio por acción y el flujo de caja libre desde el primer año, y que mejore el retorno sobre el capital invertido al tercer año. Esta transacción se alinea con el compromiso de Holcim con la disciplina financiera y una asignación de capital enfocada en el crecimiento, y permanece sujeta a las condiciones habituales y aprobaciones regulatorias.

Se espera que el cierre se concrete en el primer semestre de 2026.

Holcim ingreso al mercado peruano el año pasado. Foto: Nathan Howard/Bloomberg

“La adquisición sinérgica de Cementos Pacasmayo está totalmente en línea con nuestra estrategia NextGen Growth 2030 para acelerar el crecimiento en la región de Latinoamérica. Se trata de una oportunidad para continuar con el legado de Cementos Pacasmayo, basado en su cultura de performance, el compromiso con su equipo y su marca en Perú. La empresa genera un gran volumen de efectivo y cuenta con una cartera complementaria de materiales y soluciones para la construcción”, afirmó Miljan Gutovic, CEO Grupo Holcim.

Esta adquisición se realiza un año después de que Holcim entrara en Perú con la compra de Comacsa, un productor de cemento y minerales industriales, y Mixercon, un productor de cemento y concreto premezclado.

En abril de este año, Holcim adquirió otra empresa en Perú: Compañía Minera Luren LACASA, un productor de materiales especiales para la construcción.

Fundada hace 67 años, Cementos Pacasmayo opera en Perú y cuenta con tres plantas de cemento con una capacidad de producción combinada de alrededor de 5 millones de toneladas al año, así como un total de 28 plantas de RMX y prefabricados.

La compañía ofrece soluciones y materiales para la construcción, y posee más de 300 puntos de venta DINO, red minorista que se complementarían con Disensa, miembro de Holcim, la red de tiendas y materiales para la construcción con presencia en Latinoamérica. El portafolio de productos de Cementos Pacasmayo abarca los mercados residencial, comercial y de infraestructura.

Holcim trajo al Perú su marca de ferreterías. Foto: Holcim / referencial

Holcim y su presencia en Latinoamérica

Con sede en Zug, Suiza, Holcim cuenta con más de 45,000 colaboradores en 44 mercados estratégicos en Europa, Latinoamérica, Asia, Medio Oriente y África.

Holcim ofrece soluciones integrales en Materiales y Soluciones para la Construcción, que incluyen desde cimentaciones y pisos hasta techos y muros, impulsadas por marcas como ECOPlanet, ECOPact, ECOCycle® y Elevate.

En Latinoamérica, Holcim tiene presencia en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Antillas Francesas, y es la empresa detrás de algunas de las marcas más confiables en el sector de la construcción, como Disensa, PASA, INDAR, Quimexur, Tensolite, Minerales y Agregados, Holcim Modular Solutions, Geocycle, Comacsa,Mixercon, Luren, Horcrisa, entre otras