En el segundo trimestre de 2025, específicamente en mayo, el gigante suizo de materiales de construcción Holcim concretó su tercera adquisición en el Perú con la compra de la Compañía Minera Luren, una firma de capitales nacionales con más de 60 años en el mercado local y una facturación anual superior a los US$ 40 millones. Esta empresa se sumó al portafolio local de Holcim , que en 2024 incorporó a Compañía Minera Agregados Calcáreos (Comacsa) y Mixercon. ¿Qué decisiones estratégicas está tomando a cierre del 2025?

A través de un aviso publicado en el Boletín Oficial de El Peruano, Holcim informó que Holcim Perú Soluciones, Transportes CMC Perú, Todo Muros y la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Lomo de Corvina aprobaron su fusión por absorción durante Juntas Generales realizadas el 17 de noviembre.

Según lo acordado, Holcim Perú Soluciones será la compañía que integrará a las otras tres empresas, conforme a lo establecido en el artículo 344° y siguientes de la Ley General de Sociedades.

Como resultado del proceso, Transportes CMC Perú, Todo Muros y la Sociedad Minera Lomo de Corvina dejarán de existir sin necesidad de disolución ni liquidación. A la vez, Holcim Perú Soluciones incrementará su capital social para incorporar los patrimonios que se suman a su estructura. Estas sociedades, cabe señalar, están vinculadas a Compañía Minera Luren.

El aviso detalló que la fusión entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2025 , fecha en la que Holcim Perú Soluciones asumirá de manera universal y en bloque todos los activos y obligaciones de las empresas integradas.

El nuevo movimiento societario forma parte del proceso de reorganización que la compañía viene desplegando desde la adquisición de Luren y otras firmas del sector. Foto: Holcim

Reestructuraciones pasadas de Holcim

Las fusiones forman parte de la estrategia que Holcim viene ejecutando desde 2024. En diciembre de ese año, mediante un aviso publicado en el Boletín Oficial de El Peruano, se informó que Comacsa llevaría adelante la fusión por absorción de Transportes PPM y Fundición Americana, según lo aprobado en las juntas de accionistas del 20 de diciembre.

Como resultado, Comacsa quedó como la compañía incorporante, mientras que Transportes PPM y Fundición Americana se extinguieron sin necesidad de disolución ni liquidación. La operación entró en vigencia el 1 de febrero de 2025, fecha en la que Comacsa asumió, de manera universal y en bloque, los patrimonios de ambas sociedades.

Este año, a través de otro aviso difundido en agosto, se comunicó que, en las juntas generales de accionistas del 11 de ese mes, Comacsa y la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Lomo de Corvina aprobaron la integración de esta última. Lomo de Corvina, vinculada a Minera Luren y dedicada a la extracción de piedra, arena y arcilla, quedó destinada a extinguirse sin disolverse ni liquidarse, mientras que Comacsa asumió la totalidad de sus activos y pasivos, lo que generó un incremento en su capital social. Este acuerdo entró en vigencia el 1 de septiembre de 2025.

Asimismo, los accionistas de Comacsa y de Compañía Minera Luren aprobaron la escisión por segregación de un bloque patrimonial de Luren que será transferido a Comacsa. La escisión también rige desde el 1 de septiembre, fecha en la que Comacsa asumió todos los activos y pasivos correspondientes al bloque segregado.