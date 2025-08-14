En mayo de 2025, el gigante suizo de materiales de construcción Holcim concretó su tercera adquisición en el Perú. Foto: Holcim.
En mayo de 2025, el gigante suizo de materiales de construcción Holcim concretó su tercera adquisición en el Perú. Foto: Holcim.
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En el segundo trimestre de 2025, específicamente en mayo, el gigante suizo de materiales de construcción con la compra de la Compañía Minera Luren, una firma de capitales nacionales con más de 60 años en el mercado local y una facturación anual superior a los US$ 40 millones. Esta empresa se sumó al portafolio local de , . En ese contexto, ¿qué decisiones estratégicas está tomando la compañía para potenciar estas adquisiciones?

Así, mediante dos avisos publicados en el Boletín Oficial del diario El Peruano, informó que, en sus respectivas juntas generales de accionistas celebradas el 11 de agosto, y la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Lomo de Corvina aprobaron la fusión por absorción de esta última.

Cabe precisar que Lomo de Corvina es una empresa vinculada a y dedicada a la extracción de piedra, arena y arcilla.

LEA TAMBIÉN: Holcim debuta con marca propia en el Perú: así es su portafolio técnico de construcción

La sociedad absorbida se extinguirá sin disolverse ni liquidarse, mientras que asumirá la totalidad de sus activos y pasivos, incrementando su capital social. La operación entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2025.

De otro lado, los accionistas de y de también aprobaron la escisión por segregación de un bloque patrimonial de Luren, que será transferido a . Con esta operación, la primera incrementará su capital social, mientras que Luren reducirá el suyo.

La escisión también será efectiva a partir del 1 de septiembre, fecha en la que asumirá todos los activos y pasivos correspondientes al bloque patrimonial separado.

LEA TAMBIÉN: Compañía Minera Luren ingresa al portafolio de Holcim: los siguientes pasos en su estrategia

Reestructuraciones pasadas de Holcim

Las absorciones forman parte de la estrategia que despliega desde 2024. En diciembre de ese año, mediante un aviso publicado en el Boletín Oficial de El Peruano, se informó que Comacsa llevaría a cabo la fusión por absorción de Transportes PPM y Fundición Americana, según lo acordado en las juntas de accionistas de dichas empresas realizadas el 20 de diciembre.

Como resultado, Comacsa se convirtió en la sociedad absorbente, mientras que Transportes PPM y Fundición Americana quedaron extinguidas sin necesidad de disolución ni liquidación. fecha en la que Comacsa asumió, a título universal y en bloque, los patrimonios de ambas sociedades.

LEA TAMBIÉN: Mixercon de Holcim cambia planes en su estación de combustibles en Villa El Salvador

TE PUEDE INTERESAR

Cementera Holcim en Perú: alista la red de ferreterías más grande de Latinoamérica
Cementera Holcim llega a Perú con compra de Comacsa y Mixercon por US$ 100 millones
Multinacional suiza Holcim compra la firma guatemalteca Minerales y Agregados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.