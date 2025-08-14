En el segundo trimestre de 2025, específicamente en mayo, el gigante suizo de materiales de construcción Holcim concretó su tercera adquisición en el Perú con la compra de la Compañía Minera Luren, una firma de capitales nacionales con más de 60 años en el mercado local y una facturación anual superior a los US$ 40 millones. Esta empresa se sumó al portafolio local de Holcim , que en 2024 incorporó a Compañía Minera Agregados Calcáreos (Comacsa) y Mixercon. En ese contexto, ¿qué decisiones estratégicas está tomando la compañía para potenciar estas adquisiciones?

Así, mediante dos avisos publicados en el Boletín Oficial del diario El Peruano, informó que, en sus respectivas juntas generales de accionistas celebradas el 11 de agosto, Comacsa y la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Lomo de Corvina aprobaron la fusión por absorción de esta última .

Cabe precisar que Lomo de Corvina es una empresa vinculada a Minera Luren y dedicada a la extracción de piedra, arena y arcilla.

La sociedad absorbida se extinguirá sin disolverse ni liquidarse, mientras que Comacsa asumirá la totalidad de sus activos y pasivos, incrementando su capital social. La operación entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2025.

De otro lado, los accionistas de Comacsa y de Compañía Minera Luren también aprobaron la escisión por segregación de un bloque patrimonial de Luren, que será transferido a Comacsa . Con esta operación, la primera incrementará su capital social, mientras que Luren reducirá el suyo.

La escisión también será efectiva a partir del 1 de septiembre, fecha en la que Comacsa asumirá todos los activos y pasivos correspondientes al bloque patrimonial separado.

Reestructuraciones pasadas de Holcim

Las absorciones forman parte de la estrategia que Holcim despliega desde 2024. En diciembre de ese año, mediante un aviso publicado en el Boletín Oficial de El Peruano, se informó que Comacsa llevaría a cabo la fusión por absorción de Transportes PPM y Fundición Americana, según lo acordado en las juntas de accionistas de dichas empresas realizadas el 20 de diciembre.

Como resultado, Comacsa se convirtió en la sociedad absorbente, mientras que Transportes PPM y Fundición Americana quedaron extinguidas sin necesidad de disolución ni liquidación. La fusión se hizo efectiva el 1 de febrero de 2025 , fecha en la que Comacsa asumió, a título universal y en bloque, los patrimonios de ambas sociedades.

