Oliver Osswald, Region Head de Holcim Latinoamérica, cuenta detalles de estas compras, así como los planes trazados para Comacsa y Mixercon. “Nuestro enfoque en el crecimiento, tanto orgánico como a través de adquisiciones, finalmente nos ha permitido dar este gran paso. Estamos muy emocionados por lo que viene”, afirmó.

¿Qué les atrajo de Perú?

Perú destaca por su sólida economía, por arriba de otros países de la región, siendo el país con la menor deuda en Latinoamérica. Además, el sector de la construcción ha crecido por encima del promedio regional, y existe una gran demanda de infraestructura e inversiones. La alta tasa de autoconstrucción para viviendas en Perú también se alinea con nuestras capacidades, ya que Holcim no solo fabrica cemento, sino que también produce y comercializa una amplia gama de materiales de construcción.

¿Cuál es la estrategia trazada?

Nuestra estrategia a cinco años en Perú es diversificar nuestro portafolio: buscamos que el cemento represente solo un tercio, otro tercio sea de agregados y concreto (razón por la que adquirimos Mixercon), y el tercio restante en productos y soluciones de acabados para la construcción. Esta es la base de nuestro plan de crecimiento.

Holcim ya tenía presencia en Perú a través de la importación de clinker desde Holcim Ecuador. ¿Esta operación continuará?

Ecuador ha suministrado históricamente clinker a Perú, una materia prima esencial para la producción de cemento. Este suministro continuará sin cambios.

Con la llegada de Holcim, ¿podríamos convertirnos en un hub para exportar materiales de construcción?

Los materiales de construcción no suelen ser transportados a grandes distancias debido a su costo. Sin embargo, una de las compañías adquiridas, Comacsa, produce cemento blanco Portland, que sí tiene potencial de exportación. Nuestra meta es convertir a Perú en un proveedor de cemento blanco para la costa del Pacífico en Latinoamérica . Actualmente, el consumo de cemento blanco en América Latina supera la capacidad de producción de la región, que es netamente importadora. Con esta adquisición, buscamos complementar y sustituir parte de las importaciones de cemento blanco desde fuera de las Américas, utilizando a Perú como base de suministro .

Holcim está ingresando al mercado peruano con la compra de Comacsa y Mixercon. ¿Qué valor añadido aportan estas empresas?

Estamos adquiriendo compañías con una gran reputación y una sólida trayectoria en Perú. Comacsa cuenta con 75 años de experiencia, mientras que Mixercon opera desde 2001. Ambas tienen una tradición de innovación, calidad y cuidado de las personas, que coincide con los valores y principios de Holcim. Los portafolios de productos de Comacsa y Mixercon encajan perfectamente con nuestra estrategia. Mixercon nos proporciona tanto cemento como concreto, que representan dos tercios de nuestro enfoque estratégico. Comacsa, por su parte, aporta el tercer tercio con sus agregados industriales y cemento blanco. Esto nos permite construir un portafolio equilibrado y sólido para el mercado peruano.

Cuéntenos detalles de ambas adquisiciones

En ambos casos, hemos adquirido el 100% de las acciones de las compañías. El proceso se realizó con la asistencia de bancos de inversión en Perú. Los únicos que se retirarán son los actuales accionistas con cargos ejecutivos de ambas empresas . El Grupo Holcim tiene la expectativa de retener al 100% de los empleados de ambas compañías que suman casi 700 personas. Nuestro objetivo es ofrecerles oportunidades de crecimiento y asegurar que el desarrollo de la compañía vaya de la mano con el de su personal.

¿Cuánto demandó la compra de estas empresas?

No podemos revelar el monto exacto por cada empresa debido a la solicitud de los accionistas de no desglosar la información. Sin embargo, la inversión total en ambas compañías fue de US$ 100 millones . La adquisición de Comacsa se ha concretado al 100%. En el caso de Mixercon, ya hemos realizado la firma del contrato de transferencia de acciones y esperamos cerrar el acuerdo (closing) en tres semanas. El proceso debería concluir para la primera semana de septiembre.

Los planes para Comacsa y Mixercon

¿Cuál es el plan para cada una de estas empresas?

Comacsa opera con dos plantas productivas ubicadas en el distrito de Los Olivos, a 500 metros de distancia. La empresa tiene dos líneas de negocio principales: minerales industriales y cemento blanco. Los minerales industriales, utilizados en productos como pinturas, vidrios, cosméticos, y suplementos para animales , tienen una capacidad de producción que actualmente no se está utilizando al máximo . Vemos una gran oportunidad para desarrollar el mercado en Perú y expandir las exportaciones. Comacsa ya tiene una fuerte presencia exportadora, con casi el 30% de su facturación proveniente del extranjero, y planeamos aumentar esta proporción, tanto para el cemento blanco como para los minerales industriales.

¿Tienen previsto realizar inversiones en Comacsa?

Sí, planeamos inversiones en Comacsa que se centrarán en el desarrollo de nuevos productos y en mejorar la capacidad de comercialización. En particular, para el cemento blanco, que ya está operando cerca de su capacidad instalada, nuestro objetivo es resolver cualquier cuello de botella en la producción y aumentar la capacidad en esta primera etapa, durante el primer año. Después de eso, evaluaremos los próximos pasos para continuar creciendo.

En cuanto a Mixercon, ¿cuál es el plan?

Mixercon cuenta con tres plantas de concreto y dos instalaciones de molienda de cemento. Esta firma tiene dos líneas de productos: concreto premezclado y cemento. En cuanto al cemento, actualmente tiene una gran capacidad instalada ociosa. Nuestro objetivo es enfocarnos en soluciones más sostenibles y sustentables, actualizando el portafolio de productos hacia nuestras líneas ECOPack y ECOPlanet, y aumentar así nuestra participación en el mercado local. Mientas que, para el negocio del concreto, aunque no hay tanto espacio para un crecimiento expansivo, vemos oportunidades en optimizar la red de distribución. Estamos considerando reorganizar la matriz de plantas y reducir los ciclos de distribución en Lima. Al incrementar el número de plantas y mejorar la eficiencia en la distribución, podremos atender a más clientes y mejorar el rendimiento de nuestros camiones de concreto. Mixercon se enfocará en el mercado local.

¿Cuál es la expectativa de participación de mercado en el primer año de operación de Holcim?

Nuestra estrategia se enfoca en la diferenciación a través de productos innovadores y sostenibles. Ceñirnos a una participación de mercado considero que sería injusto, pues no permitiría entender que es lo que nosotros buscamos cuando ingresamos a un mercado. No me voy escapar de la pregunta, pero nuestro verdadero objetivo es otro: crear valor, que está relacionado con desarrollar nuevas líneas de productos y contribuir al desarrollo de Perú, tanto en términos de infraestructura como con productos más sostenibles . Así que, aunque no estamos definiendo una participación de mercado exacta para el primer año, nuestro enfoque está en aportar soluciones valiosas y sostenibles al país.

¿Cuánto esperan facturar?

Nuestro objetivo es aumentar la facturación en un 50% en los próximos cinco años, lo que equivaldría a un incremento de US$ 40 millones respecto a la facturación actual de las empresas adquiridas .

A nivel de inversiones, ¿se han fijado una meta?

Nuestro enfoque inicial es conocer a fondo el país, las compañías adquiridas y a nuestro equipo local con cerca de 700 empleados. Una vez que tengamos una comprensión clara del mercado y de cómo funciona, evaluaremos las oportunidades de crecimiento y definiremos nuestras inversiones futuras. En el primer año, la inversión principal será la adquisición de las dos compañías. Más adelante, después de tener una visión más clara del panorama, determinaremos los pasos a seguir.

¿Cuántos productos incluirán Holcim en su portafolio para Perú?

Comacsa cuenta con más de 130 productos, y en el negocio de concreto (Mixercon), cada envío puede ser único según las necesidades del cliente, lo que hace que el número de productos sea prácticamente incalculable. El verdadero desafío será complementar y expandir el portafolio de soluciones que ofrecemos en Perú. Aunque nuestras adquisiciones se complementan de manera excelente, aún tenemos un camino por recorrer para igualar la oferta que tenemos en otros mercados de la región.

Holcim también apunta al desarrollo de productos y soluciones de acabados para la construcción. ¿Cómo se concretará en Perú?

Depende mucho del país, ya que puede ser por adquisiciones o a través de la construcción de plantas como en Colombia y Argentina en la que hemos edificado plantas para producir morteros o productos químicos de construcción. En Perú, actualmente estamos evaluando las opciones disponibles, tanto adquisiciones como construcciones de nuevas instalaciones . Aún no hemos tomado una decisión definitiva.

Holcim Perú actuará como la matriz, mientras que Comacsa y Mixercon serán sus subsidiarias. Por ahora, no se planea ninguna unificación ni cambios de nombre., adelantó Oliver Osswald, Region Head de Holcim Latinoamérica. Foto: GEC

Panorama para Perú y competencia

Holcim llega a Perú en un momento desafiante para el sector cementero, con cifras de consumo de cemento negativas. Solo enero y abril mostraron resultados positivos

No esperamos un cambio de tendencia para el segundo semestre de este año. Sin embargo, nuestras adquisiciones están orientadas al largo plazo, no al corto plazo. Evaluamos los fundamentos económicos del país y la dirección general de la tendencia, más allá de las fluctuaciones anuales. A pesar de los desafíos actuales, estamos entusiasmados con el potencial de Perú. Somos muy optimistas respecto al medio y largo plazo, y creemos que el historial de Perú, superior al promedio, continuará siendo positivo.

¿Hacia qué segmento está orientada la estrategia de Holcim: autoconstrucción o industrial?

No nos enfocamos exclusivamente en un solo segmento ya que cada sector tiene necesidades específicas, y nuestro objetivo es ofrecer un portafolio de soluciones adaptado a cada uno. En el caso del segmento de autoconstrucción, hemos desarrollado un concepto de tiendas de proximidad bajo la marca Disensa, la red de ferreterías más grande de Latinoamérica del Grupo Holcim , que opera bajo el modelo de franquicias. Estamos evaluando la posible llegada de esta cadena a Perú, con más de 2,000 puntos de venta en la región. Para los segmentos industriales y de infraestructura, en cambio, contamos con el know-how para ofrecer soluciones avanzadas y competitivas. En todos los países en los que estamos presentes, tenemos una fuerte presencia en infraestructura y edificaciones, con soluciones específicas para estos mercados.

¿Cuándo se concretará la llegada de Disensa?

Es posible que veamos su llegada en 2025. El 2024 será un año para entender y escuchar a nuestra gente. A partir de eso, evaluaremos cómo compatibilizar con el portafolio de soluciones que ya tenemos en otros países y definiremos el cuándo y cómo creceremos a lo largo del tiempo.

Están a ingresando a un mercado cubierto principalmente por tres grandes empresas como Unacem, Pacasmayo y Yura. ¿Lo consideran un desafío?

No, para nosotros la estructura de mercado en Perú no es inusual. Para que se haga una idea, en Brasil enfrentamos a 27 competidores. Nos sentimos cómodos compitiendo aquí ya que somos muy innovadores y contamos con un portafolio de productos de alta calidad enfocados en la descarbonización. Estamos convencidos que tenemos el portafolio y la tecnología que exige la demanda del mercado peruano, por lo que estamos seguros que nos va ir bien.

Claves:

Holcim Perú: iniciará operaciones bajo la dirección de Norberto Ledea, quien asumirá el cargo de gerente general. Su misión será mantener el liderazgo de Comacsa y Mixercon, identificar y desarrollar oportunidades de crecimiento, y consolidar la operación. Holcim Perú actuará como la matriz, mientras que Comacsa y Mixercon serán sus subsidiarias. Por ahora, no se planea ninguna unificación ni cambios de nombre.

iniciará operaciones bajo la dirección de Norberto Ledea, quien asumirá el cargo de gerente general. Su misión será mantener el liderazgo de Comacsa y Mixercon, identificar y desarrollar oportunidades de crecimiento, y consolidar la operación. Holcim Perú actuará como la matriz, mientras que Comacsa y Mixercon serán sus subsidiarias. Por ahora, no se planea ninguna unificación ni cambios de nombre. Puerto de Chancay: la multinacional mostró su interés de participar en el desarrollo de este gran proyecto de infraestructura. “Nos entusiasma ser parte del proyecto ya que tenemos una amplia experiencia en la construcción de puertos como proveedores de materiales de construcción. Aún no hemos tocado sus puertas, pero algunas puertas vamos a empezar a tocar”.

