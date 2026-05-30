Con el incremento de promociones y ofertas de viajes en internet y redes sociales, también han aumentado los casos de estafas vinculadas a paquetes turísticos falsos, depósitos inseguros y agencias inexistentes.

Especialmente en temporadas de alta demanda y campañas comerciales, miles de personas buscan promociones para viajes nacionales e internacionales, lo que también es aprovechado por falsas agencias y vendedores informales que ofrecen paquetes atractivos sin ningún respaldo.

Ante este escenario, especialistas del sector recomiendan a los consumidores revisar cuidadosamente las condiciones de compra y priorizar siempre canales formales para evitar pérdidas económicas o inconvenientes durante sus viajes.

Frente a ello, José Ignacio Ais Rossenouff, especialista en turismo interno y externo del Travel Outlet, recomendó tomar algunas precauciones antes de adquirir promociones turísticas, a fin de evitar inconvenientes y asegurar una experiencia de viaje segura:

1. Comparar promociones ayuda a encontrar mejores oportunidades. Actualmente existen ofertas muy competitivas en el mercado, especialmente durante campañas y ferias de turismo. Por ello, el especialista recomendó comparar qué incluye cada paquete y revisar detalles como equipaje, hospedaje, traslados o asistencia al viajero para identificar una verdadera oportunidad.

2. Comprar en agencias reconocidas brinda mayor respaldo. Adquirir viajes mediante empresas formales y con trayectoria permite acceder a mayor seguridad, asesoría personalizada y soporte frente a cualquier inconveniente antes o durante el viaje.

3. Revisar siempre qué incluye el paquete. Rossenouff recomendó leer detenidamente las condiciones del viaje y consultar todos los detalles antes de concretar una compra, especialmente en vuelos, hospedajes y servicios incluidos.

4. Desconfiar de depósitos personales o ventas sin respaldo. Uno de los errores más frecuentes es realizar pagos a cuentas personales o mediante enlaces no verificados. Lo recomendable, indicó, es utilizar canales oficiales y solicitar comprobantes de pago.

5. Las ferias de turismo pueden ayudar a comparar opciones en un solo lugar. Los eventos especializados facilitan acceder a distintas alternativas de viaje, promociones y asesoría personalizada de manera más segura.

Se recomienda comparar qué incluye cada paquete y revisar detalles como equipaje, hospedaje, traslados o asistencia al viajero. Foto: Andina.

En línea con estas recomendaciones, espacios como el Travel Outlet, evento que se desarrolla del 28 al 31 de mayo en el Club Social, también sirven para que los viajeros puedan comparar alternativas y acceder a información más clara antes de realizar una compra.

“Hoy el pasajero no solo busca buenos precios, también prioriza seguridad, respaldo y asesoría para tomar una mejor decisión de viaje”, señaló José Ignacio Ais Rossenouff.