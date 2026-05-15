Este año se busca llegar a los 4 millones de turistas internacionales, según Mincetur. (Foto: Difusión)
Este año se busca llegar a los 4 millones de turistas internacionales, según Mincetur. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La rueda de negocios de turismo receptivo Perú Travel Mart 2026 proyecta generar negocios por más de US$ 18 millones; ello, a través de más de 190 operadores y mayoristas de turismo de 20 países que participan en en el evento.

“En estos días, 180 empresas nacionales presentarán la diversidad de nuestro país a más de 190 compradores provenientes de América, Europa, Asia y Oceanía, a través de ruedas de negocios y experiencias que proyectan una expectativa de negocios de más de US$ 18 millones, con más de 7500 citas comerciales previstas”, destacó el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José Reyes Llanos.

El evento, , con la participación de Promperú y que inició el 14 de mayo, está dirigido a compradores internacionales de mercados como Australia, India y China con las principales empresas del turismo nacional, que exhibirán la diversidad y calidad de la oferta de productos y servicios turísticos del Perú.

Turismo receptivo activa diversos servicios relacionados. (Imagen: Andina)
Turismo receptivo activa diversos servicios relacionados. (Imagen: Andina)
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Potencial turístico del Perú

Reyes resaltó que este encuentro reflejará la creciente confianza internacional en la oferta turística peruana y el potencial del país para atraer visitantes interesados en experiencias auténticas y sostenibles.

“Tenemos la meta de recuperar y fortalecer el turismo receptivo, con el objetivo de recibir 4 millones de turistas internacionales este 2026. Para lograrlo, es fundamental mantener el trabajo articulado entre los sectores público y privado, sumando fuerzas para consolidar al Perú como uno de los destinos más atractivos y competitivos del mundo”, añadió.

De esta manera, el Perú presenta al mercado internacional una oferta basada en naturaleza, aventura, gastronomía, patrimonio cultural y turismo comunitario, permitiendo a los operadores ampliar y diversificar sus portafolios con productos de alto valor experiencial.

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