La llegada de turistas internacionales al Perú sumó 823,863 en el primer trimestre del presente año, superior en 3.5% (27,896 visitantes más) respecto al similar periodo del 2025, destacó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
“Asimismo, esta cifra evidencia una recuperación del 74.7% en comparación a los niveles registrados entre enero y marzo de 2019”, enfatizó.
Este resultado fue impulsado en gran medida por el arribo de visitantes residentes de Chile con 209,000 turistas (25.3% de participación respecto del total), seguido de Estados Unidos con 143,000 turistas (17.4%), Ecuador con 67,000 turistas (8.2%), Bolivia con 53,000 turistas (6.4%), Colombia con 40,000 turistas (4.8%), Brasil con 33,000 turistas (4%),
“Estos países conjuntamente explicaron el 66.1% del total de llegadas”, subrayó.
A nivel de bloques regionales, el Mincetur explicó que la llegada de turistas residentes de Sudamérica representó el 53.1% del total (437,000 turistas internacionales).
Asimismo, Norteamérica concentró el 22.5% (186,000 turistas), Europa el 15.3% (126,000 turistas), Asia 5.4% (45,000 turistas) y Centroamérica 2.5% (21,000 turistas).
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Aeropuerto Jorge Chávez, el líder
Según Oficina de Control Migratorio, entre enero y marzo de este año, el 59.4% de los turistas internacionales (489,455) ingresaron a través del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que significó un incremento interanual de 5.7% frente al mismo periodo del 2025, cifra que también representó el 83.4% de lo registrado entre enero y marzo del 2019.
Por su parte, el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa de Tacna concentró el 19.8% del total (163,000 turistas), el Centro Binacional de Atención de Frontera Tumbes el 7.5% (62,000 turistas) y el Puesto de Control Fronterizo Desaguadero /Carancas/CEBAF de Puno el 5.8% (48,000 turistas).
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