Entre enero y febrero último, el Perú recibió 543,618 turistas internacionales, lo que significó un crecimiento de 4.1% en relación a similar periodo del 2025; según informó el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur). En detalle, este aumento porcentual de viajeros representa la llegada de 21,464 turistas adicionales.

“Asimismo, esta cifra evidencia una recuperación del 74.7% en comparación a los niveles registrados entre enero y febrero de 2019 (prepandemia covid-19)”, precisó el Mincetur.

Por origen, los residentes de Chile impulsaron el desempeño, con 163,000 turistas (29.9% de participación respecto del total), seguido de Estados Unidos con 83,000 turistas (15.2%); Ecuador con 45,000 turistas (8.3%); Bolivia con 37,000 turistas (6.9%); Colombia con 24,000 turistas (4.5%); Brasil con 23,000 turistas (4.3%).

“Estos países conjuntamente explicaron el 69.1% del total de llegadas”, refirió la entidad.

A nivel de bloques regionales, la llegada de viajeros procedentes de Sudamérica representó el 58.4% del total (317,000 turistas internacionales); mientras, Norteamérica concentró el 19.6% (107,000 turistas), Europa el 13.6% (74,000 turistas), Asia el 5% (27,000 turistas) y Centroamérica 2.4% (13,000 turistas).

Los lugares más atractivos

En torno a los lugares, en enero último, el Circuito Mágico del Agua se consolidó como el atractivo turístico más visitado del país, al registrar el ingreso de 349,169 personas, cifra que representó una recuperación del 81.4% respecto al nivel alcanzado en enero de 2019. De este total, el 95.1% correspondió a visitantes nacionales y el 4,9% a visitantes extranjeros.

Por su parte, el Santuario Histórico de Machupicchu se posicionó como el cuarto atractivo turístico más visitado, al recibir 94,045 visitantes, lo que significó una disminución interanual de 15.7%. No obstante, este nivel aún se situó por debajo del registrado en 2019, alcanzando una recuperación del 79.3%. El 76.1% de los visitantes fueron extranjeros y el 23.9% nacionales.

El Circuito Mágico del Agua se consolidó en enero como el atractivo turístico más visitado del país. (Fuente: Circuito Mágico del Agua)

Países más visitados por peruanos

Entre enero y febrero del 2026, la salida de turistas peruanos residentes por motivo de turismo fue de 642,311, lo que implicó un incremento interanual de 4.3%.