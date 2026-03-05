El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) instaló un comité de expertos que acompañará la elaboración de un Marco Nacional para la Adopción de inteligencia artificial (IA) en el sector turismo, con el objetivo de promover la incorporación de estas tecnologías en la gestión de destinos, el marketing turístico y el análisis de la demanda.

El comité tendrá un rol consultivo y técnico. Su tarea principal será aportar insumos para diseñar un instrumento que establezca principios, estándares éticos, buenas prácticas y líneas de acción que orienten el uso de inteligencia artificial tanto en el sector público como en el privado vinculado al turismo.

La iniciativa busca acelerar la transformación digital del turismo, uno de los sectores con mayor impacto en servicios, empleo y encadenamientos productivos. De acuerdo con el Mincetur, el marco tendrá carácter orientador y estará dirigido a entidades públicas, gobiernos regionales y locales, empresas turísticas, gremios empresariales, universidades y emprendimientos tecnológicos.

LEA TAMBIÉN: Machu Picchu subirá tarifa de ingreso a turistas nacionales y extranjeros

Entre las áreas donde se prevé aplicar la inteligencia artificial figuran la gestión de destinos turísticos inteligentes, el análisis de datos para anticipar tendencias de demanda, la optimización de campañas de marketing digital y la administración de flujos de visitantes en destinos con alta concentración de turistas. También se consideran aplicaciones vinculadas con la sostenibilidad ambiental, accesibilidad e inclusión, así como seguridad y ciberseguridad en servicios turísticos.

Los integrantes del Comité de expertos

El comité de expertos instalado por el Mincetur estará integrado por representantes del sector público, empresas privadas, especialistas en inteligencia artificial, académicos y líderes vinculados con la industria tecnológica y turística. La idea, según dicho ministerio, es que el diseño del Marco Nacional para la Adopción de inteligencia artificial (IA) incorpore una visión multidisciplinaria y esté alineado con estándares internacionales de gobernanza digital.

La instalación del grupo contó con la participación de la viceministra de Turismo, Aracelly Laca Ramos, y de la directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona, quien resaltó la importancia de integrar tecnologías emergentes para elevar la competitividad de los destinos y mejorar la experiencia del visitante.

La IA podría ayudar a ordenar el flujo de visitantes en destinos turísticos con alta demanda. (Foto: difusión).

Desde el sector, se espera que este marco ayude a ordenar la adopción de herramientas de la IA en la industria turística, donde ya se observan avances en áreas como promoción de destinos, sistemas de reservas, análisis del comportamiento del viajero y gestión de información.

El impulso a la inteligencia artificial en turismo también se articula con el marco nacional de transformación digital vigente, así como con iniciativas internacionales impulsadas en la región para incorporar tecnología en la planificación y operación de destinos turísticos.

Según el Mincetur, la incorporación de la IA permitirá optimizar la gestión de destinos turísticos y desarrollar servicios más personalizados para los visitantes.