Durante el mes de febrero Arequipa registró una reducción turística del 25%, a consecuencia de las intensas lluvias que provocaron la cancelación de vuelos y otras afectaciones en la ciudad.

Se estima que el porcentaje equivale a un aproximado de 6,000 turistas, entre nacionales y extranjeros, quienes no lograron visitar la ciudad por las condiciones climatológicas adversas.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Meza Cruz, informó que alrededor de 150 vuelos fueron cancelados por mal tiempo, situación que provocó que cientos de turistas no llegarán a la Ciudad Blanca.

El funcionario refirió que la ciudad de Arequipa y el valle del Colca fueron los destinos turísticos más afectados con las lluvias.

Respecto a los festejos por los carnavales en la región Arequipa, Meza Cruz dijo que estos congregaron turistas nacionales y extranjeros, aunque no en las cifra esperadas, pero si se observó gran presencia de visitantes en los carnavales de Chuquibamba, valle del Colca y otros.