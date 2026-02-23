Las lluvias registradas en el departamento de Arequipa han dejado, hasta el momento, 3663.14 hectáreas de cultivos perdidas, 4065 personas afectadas, 2065 viviendas afectadas y 6965 canales destruidos, según el reporte del Gobierno Regional.

Estas precipitaciones también provocaron en la región 751 cabezas de animales perdidos, 16,911 metros de vías departamentales afectadas, 26,201 canales afectados y 11 instituciones educativas afectadas.

Ante esta emergencia, el Ministerio de Defensa viene desplegando personal para, en coordinación con las autoridades locales, brindar apoyo en las tareas de mitigación del impacto generado.

LEA TAMBIÉN: Reportan 59 fallecidos durante temporada de lluvias y alertan sobre posible Niño débil

El ministro César Díaz Peche, acompañado por los titulares de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera; Vivienda Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate; y Desarrollo Agrario, Vladimir Cuno Salcedo, llegaron a la región para articular esfuerzos con las autoridades locales.

“Cada sector de los que estamos acá hemos dado las indicaciones para que se siga trabajando intensamente para la solución de estos problemas”, declaró el ministro de Defensa tras sostener una reunión con el gobernador regional Rohel Sánchez.

César Díaz también anunció el traslado de maquinarias y personal de primera respuesta para las labores de rehabilitación.

“Esa es la mejor manera de contribuir con el desarrollo, con la solución de los problemas de nuestra población, esa es la intención con del gobierno y que nosotros compartimos”, precisó.

LEA TAMBIÉN: Balneario de Máncora soporta lluvia intensa y una tormenta eléctrica

Evalúan declaratoria de emergencia

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, informó que se está evaluando una posible declaratoria de emergencia para la región.

Indicó que desde su sector está revisando los requisitos para otorgar bonos de arrendamiento a las familias afectadas, los cuales servirán como apoyo mientras se ejecutan las labores de recuperación.

LEA TAMBIÉN: Gobierno evalúa acciones para socorrer a afectados por lluvias en Arequipa

Además, explicó que el apoyo incluye el uso de maquinaria y la contratación de personal, debido a que se requiere tanto equipamiento pesado como trabajadores para remover escombros e intervenir de forma inmediata.