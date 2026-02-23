El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el debate presidencial 2026 será presencial, con 12 candidatos por día y se efectuará en dos fases, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima. Aquí los detalles.

El encuentro se desarrollará en dos jornadas: la primera, los días 23, 24 y 25 de marzo; y la segunda, los días 30, 31 de marzo y 1 de abril. En cada jornada participarán 12 candidatos, organizados en cuatro grupos de tres integrantes, y el orden de intervención se definirá por sorteo.

Los temas centrales serán:

- Primera jornada: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; integridad pública y lucha contra la corrupción.

- Segunda jornada: empleo, desarrollo y emprendimiento; educación, innovación y tecnología.

La dinámica se dividirá en cuatro bloques:

- Bloque 1: los candidatos expondrán sus propuestas, con 1 minuto de exposición y 2 minutos y medio para comentarios y preguntas.

- Bloque 2: la ciudadanía tomará protagonismo, con preguntas directas de distintas regiones, y los candidatos tendrán 1 minuto y 30 segundos para responder.

- Bloque 3: se abordará un eje temático clave para el país, con 1 minuto para exposición y 2 minutos y medio para comentarios y preguntas.

- Bloque 4: cada candidato tendrá 1 minuto para su mensaje final al país.

El debate será presencial en el Centro de Convenciones, garantizando igualdad de condiciones para todos los candidatos.

Los moderadores serán:

- Primera jornada: Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.

- Segunda jornada: Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.

La transmisión será a las 20:00 horas por JNE Media, la multiplataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones.

Las fechas en las que cada candidato participará en los debates:

Candidatos que debatirán el 23 de marzo

El lunes 23 de marzo participarán los candidatos presidenciales de Avanza País, José Williams Zapata; y de Podemos Perú, José Luna. También intervendrá Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, así como Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú.

Ese mismo día debatirán César Acuña, de Alianza para el Progreso; Alfonso López Chau, de Ahora Nación; y Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente.

La jornada la completan Álex Gonzales, del Partido Demócrata Verde; Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática; y Fernando “Popy” Olivera, del Frente de la Esperanza.

Candidatos que debatirán el 24 de marzo

El martes 24 de marzo será el turno de Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú; y Fiorella Molinelli, de Fuerza y Libertad. También participarán Armando Massé Fernández, del Partido Democrático Federal; y Walter Chirinos, del PRIN.

En esta fecha intervendrán además Ricardo Belmont, de Cívico Obras; Charlie Carrasco, del Partido Demócrata Unido; y Francisco Diez Canseco, de Perú Acción.

Completan la lista Vladimir Cerrón, de Perú Libre; Carlos Espá, de Sí Creo; George Forsyth, de Somos Perú; Carlos Jaico Carranza, de Perú Moderno; y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Candidatos que debatirán el 25 de marzo

El miércoles 25 de marzo participarán Antonio Ortiz Villano, de Salvemos al Perú; y Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno. También estarán Mario Vizcarra, de Perú Primero; y Enrique Valderrama, del Partido Aprista Peruano.

Asimismo, intervendrán Rafael Belaúnde Llosa, de Libertad Popular; Paul Jaimes, de Progresemos; y Mesías Guevara, del Partido Morado.

La jornada la completan Roberto Chiabra, de Unidad Nacional; Ronald Atencio, de Venceremos; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; Herbert Caller Gutiérrez, del Partido Patriótico del Perú; y Rosario Fernández Bazán, de Un Camino Diferente.