China dio inicio este domingo al gaokao, el examen nacional de acceso a la universidad, con 12.9 millones de inscritos, una cifra que confirma el segundo descenso consecutivo en el número de postulantes y refleja los cambios que atraviesan el sistema educativo y el mercado laboral del país.

La edición 2026 registra 450,000 aspirantes menos que el año anterior, una caída cercana al 3.4%. El retroceso consolida la tendencia iniciada en 2025, cuando el número de candidatos disminuyó por primera vez en ocho años.

Según Chen Zhiwen, miembro de la Sociedad China de Estrategia de Desarrollo Educativo, algunas empresas están priorizando la contratación de egresados de formación profesional secundaria frente a titulados universitarios, en un contexto de creciente presión sobre los graduados en el mercado laboral chino.

Universidades chinas ampliarán cupos en carreras vinculadas a IA, energía y medicina.

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Auge de dispositivos con IA obliga a reforzar controles

Las autoridades educativas desplegaron este año una campaña especial para combatir las trampas durante el examen, incluyendo el uso de teléfonos móviles para copiar respuestas, la comercialización de dispositivos ilegales, la suplantación de identidad y otras irregularidades.

El Ministerio de Educación recordó que proporcionar preguntas o respuestas, sustituir a otro aspirante o permitir ser reemplazado en una prueba nacional son conductas sancionadas por la ley con penas de hasta siete años de prisión.

Asimismo, advirtió que ingresar al aula con dispositivos capaces de enviar o recibir información implica la invalidación inmediata del examen y la imposición de sanciones.

Entre las medidas adoptadas destaca la inspección de gafas en la provincia de Cantón. Los estudiantes que utilicen lentes deberán retirárselos durante el control de seguridad para que sean revisados bajo videovigilancia, ante la creciente popularidad de gafas inteligentes equipadas con cámaras, conexión inalámbrica y funciones de inteligencia artificial.

Las autoridades reforzaron los controles ante el auge de dispositivos con inteligencia artificial.

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La importancia del gaokao también ha impactado la actividad cotidiana en distintas ciudades. Varias ligas regionales de fútbol aficionado evitaron programar partidos durante los días del examen, mientras que karaokes, salas de baile y otros establecimientos considerados ruidosos suspendieron temporalmente sus actividades para favorecer el descanso de los estudiantes .

Más cupos en inteligencia artificial, energía y medicina

Paralelamente, varias universidades de élite anunciaron planes para ampliar el número de admisiones durante 2026, especialmente en áreas consideradas estratégicas por Pekín.

Las nuevas plazas se concentrarán en disciplinas vinculadas a inteligencia artificial, manufactura inteligente, energía, almacenamiento energético, agricultura y medicina, en línea con los objetivos de desarrollo tecnológico e industrial impulsados por el Gobierno chino.

La expansión de la oferta universitaria forma parte de una estrategia más amplia para elevar la tasa bruta de matriculación en educación superior al 65% durante el próximo plan quinquenal, después de haber alcanzado el 60.8% en el periodo anterior.