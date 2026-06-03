A worker stands in front of the power generating station in the Antofagasta region, Chile.
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Agencia Bloomberg
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China Southern Power Grid Co. desistió de su intento de tomar el control de Transelec SA, la principal empresa de transmisión eléctrica de Chile, en parte para evitar posibles objeciones de Washington, según personas familiarizadas con el asunto.

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