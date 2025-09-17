China ya controla gran parte del mercado de distribución eléctrica en Chile.
China ya controla gran parte del mercado de distribución eléctrica en Chile.
China Southern Power Grid Co. mantiene conversaciones avanzadas para adquirir una participación mayoritaria en la empresa chilena de transmisión eléctrica Transelec S.A., según personas familiarizadas con el asunto, en lo que podría ser una de las mayores operaciones internacionales de China este año.

