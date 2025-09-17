El segundo mayor operador de redes eléctricas de China, que ya posee casi el 28% de Transelec, evalúa asociarse con Patria Investments Ltd., una gestora de activos alternativos centrada en América Latina, y con un fondo soberano chino para presentar una oferta por las participaciones en manos de tres fondos de pensiones canadienses, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

Una posible operación, que se ha estado negociando desde hace unos dos años, podría valorarse en más de US$ 4,000 millones, según las personas. Las compañías podrían llegar a un acuerdo en las próximas semanas, añadieron, subrayando que las conversaciones continúan y que no se han tomado decisiones definitivas.

Las partes aún necesitarían la aprobación de los reguladores chilenos, lo que podría ser un desafío dado que China ya controla gran parte del mercado de distribución eléctrica en el país sudamericano, señalaron las fuentes.

Aunque la fiscalía económica de Chile ha autorizado adquisiciones multimillonarias de empresas chinas, crece el escrutinio y el debate público sobre el control extranjero de infraestructura crítica y el equilibrio entre apertura a la inversión e interés nacional.

Transelec es la mayor empresa de transmisión eléctrica de Chile, con líneas de alta tensión que conectan centros de generación con distribuidoras, facilitando la integración de capacidad renovable creciente en la red. Opera más de 10,000 kilómetros de tendido en todo el país.

Los fondos de pensiones que poseen cerca del 72% de Transelec son Canada Pension Plan Investment Board, British Columbia Investment Management Corp. y Public Sector Pension Investment Board.

Bloomberg News informó en diciembre de 2023 que China Southern Power analizaba presentar una oferta por sus participaciones. CPPIB es el segundo mayor accionista con 27.73%, mientras que BCI y PSP poseen 26% y 18.48%, respectivamente, según el último informe anual de Transelec.

Representantes de Transelec y de los fondos canadienses declinaron hacer comentarios, mientras que China Southern Power, con sede en Guangzhou, y Patria no respondieron a solicitudes de información.

China Southern Power adquirió su participación actual en Transelec a Brookfield por unos US$ 1,300 millones en 2018. La compañía ha expandido su presencia en América Latina, incluida la compra de los activos de Enel SpA en Perú por unos US$ 3,000 millones.

Además de China Southern Power, State Grid Corp. of China tiene una presencia significativa en Chile, tras adquirir empresas como Chilquinta Energía SA y Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) a inicios de esta década.