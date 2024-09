En 2023, según un informe del Financial Times, el país norteamericano manifestó directamente al Perú su disconformidad por la presencia china en el país, luego de que Enel vendería su negocio eléctrico a China Southern Power Grid International por US$ 2,900 millones de dólares.

Ya en julio de este mismo año, Alfredo Ferrero, embajador peruano en EE.UU., reconoció a Gestión que esa preocupación era real, pero que estaba buscando que los inversionistas estadounidenses pasaran a la acción con proyectos concretos en Perú. Ahora, el embajador chino en Perú, Song Yang, plantea que esa “preocupación” no debe propalarse.

Apertura

El diplomático recalcó a Gestión que él ve a Perú como un país amigable para las inversiones extranjeras directas, lo que es una invitación no solo para China, sino para el resto de potencias mundiales.

“Puedo percibir que esa preocupación es más por su posición en el mundo. Perú, como el resto de América Latina, necesitan inversiones, proyectos, transformación e industrialización, una economía digital y verde. Esas son oportunidades y están abiertas tanto para China, como otros países, ya sea la Unión Europea, Japón, Corea o EE.UU.”, aseguró.

En ese sentido, al igual que hizo el embajador Ferrero, Yang remarcó que la disconformidad que puedan tener otros países con su presencia en Perú debería trasladarse a inversiones concretas que favorezcan a la nación.

“Perú ha manifestado su disponibilidad y bienvenida a inversiones extranjeras. Los chinos estamos aquí para ayudar. Yo espero que se vea también de esa forma y no solo ofrecer proyectos que no se concretan. No demostrar preocupaciones, nerviosismo, sin soluciones para ustedes”, cuestionó.

No hay inversión “geopolítica”

Hace solo unos días, el diario británico The Telegraph, aseguró que el puerto de Chancay, propiedad de la empresa china Cosco Shipping, podría ser utilizado por la marina china para apoyar “operaciones contra la costa oeste de EE.UU.”.

Según explicaron en su artículo, la ley china establecería que infraestructuras de la magnitud del puerto de Chancay deben estar disponibles, no solo para cumplir su propósito comercial, sino como espacios de instalación para el ejército del país asiático, de haber la necesidad.

La justificación sería que el puerto forma parte del programa chino conocido como “La Franja y la Ruta”, una propuesta de proyectos de infraestructura global que promueve el presidente Xi Jinping.

Al respecto, el embajador Yang descartó por completo estas acusaciones. Según él, no hay dicho propósito detrás de la construcción del puerto de Chancay.

“China no es un país deliberante y tampoco desarrollamos una política militarista. Tenemos una política de defensa para garantizar nuestra soberanía, integridad y desarrollo. No tenemos intenciones geopolíticas en América Latina. No sé si otros países tienen esa intención y están preocupados. Eso es otra cosa”, manifestó.

Yang también indicó que, en todo caso, son los mismos países donde China invierte quienes pueden comprobar que efectivamente no tienen la voluntad de usar su territorio como base militar.

“Ese nerviosismo tiene un origen de su propia filosofía. Respecto a esa preocupación, los mismos peruanos pueden comprobar que respetamos la soberanía e integridad territorial. Perú no permitirá buques militares que ingresen a sus puertos sin aprobación del Congreso y Gobierno. Ese artículo, espero que cada persona pueda juzgarlo”, apuntó.

