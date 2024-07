Ferrero era ministro de Comercio Exterior y Turismo cuando el Estado peruano y EE.UU firmaron el TLC que los vincula hasta hoy. Ahora, como embajador, describe una serie de potencialidades en nuestro país que a EE.UU le interesan de sobre manera. El mismo Puerto de Chancay, símbolo del avance chino en Perú, podría ser aprovechado por los inversionistas estadounidenses.

-A más de 100 días de haber asumido el cargo, ¿qué le han transmitido políticos y empresarios de EE.UU. sobre el Perú?

De las reuniones que hemos tenido con autoridades políticas e inversionistas puedo rescatar que EE.UU considera la embajada un interlocutor válido a efectos de hacer una agenda proactiva con Perú. Eso pasa por ver a nuestro país como un socio estratégico.

-¿Sigue siendo relevante entonces Perú para las inversiones extranjeras de EE.UU?

Me encomendaron la embajada justamente para revitalizar, fortalecer y relanzar la relación comercial con EE.UU. Aparte, también la relación política ya que estamos en un año electoral.

A nivel de inversiones, desde que negociamos el TLC, han cambiado muchas cosas. El principal socio comercial de Perú ya no es Estados Unidos, ahora es China. Aparte, si bien la inversión americana no ha decaído, tampoco ha incrementado sostenidamente en el tiempo. Son hechos concretos.

-Concreto es también que China apuesta fuerte por el Perú y pareciera que EE.UU no lo hace con la misma potencia.

El Estado americano, que tiene una formulación distinta al Estado chino, tiene que cambiar su estrategia frente al Perú. Hoy, para China, somos socios estratégicos fundamentales. Geográficamente, tenemos una importancia geopolítica sustantiva. Fuimos el centro del Imperio Inca y del virreinato español. Ahora China busca que seamos el foco en la región. No digo que no invierta en otros países, pero en Perú está invirtiendo con una visión de hub logístico, a partir de la inversión en el Puerto de Chancay.

-¿Qué está haciendo usted para alentar las inversiones de EE.UU en Perú bajo ese contexto?

El hecho de que China haya puesto tanto interés en Perú ayuda. Eso genera, entre comillas, preocupación de EE.UU porque reconocen la presencia china en Perú en minería, electricidad e infraestructura con Chancay.

Estoy tratando de capitalizar esa preocupación americana en favor de los intereses peruanos a nivel de inversiones. Eso implica presentar a través del Estado y a los privados, proyectos que les puedan interesar en nuestro país. L es he dicho, como le digo a usted ahora, no solo se preocupen, sino ocúpense, eso significa pasar de la preocupación a la acción. Eso pasa por tener un equilibrio en las inversiones y ser más partícipes en el portafolio de Perú.

-¿Cuáles serían esos proyectos que captarían mayor interés para venir y competir con China?

Tenemos un déficit de infraestructura de más de US$ 100 mil millones. Nos faltan muchas cosas, entre ellas aún está la posibilidad, aunque sigue como idea, el Puerto de Corío, en Arequipa. Para eso necesitamos que se pueda definir el potencial de carga para que la inversión llegue conociendo eso. Nadie colocará US$ 5,000 millones en un puerto que no tenga eso.

-¿Identifican ese potencial en Corío?

Nosotros pensamos, preliminarmente, esperando el informe que lo confirme, que sí debería tenerlo. En el sur, podríamos transportar la propia carga minera peruana, pero también el litio de Argentina, Chile y Bolivia. Incluso la carga de Brasil, que podría salir por el Pacífico a través del llamado Tren Bioceánico.

-¿Corío es la oportunidad para EE.UU entonces?

El Puerto de Corío podría recibir inversión de cualquier lugar, dependerá del perfil. Pero por el avance chino en América Latina, hay inquietudes en EE.UU por incrementar inversiones. El Estado no hace la inversión, pero sí puede activar al privado.

-Sería importante también, entonces, para no consolidar una dependencia china en Perú a nivel de inversiones, a consecuencia del Puerto de Chancay.

Creemos que es importante para Perú que entre inversión americana para tener un equilibrio con la inversión china. Siendo relevante para nosotros, que nos coloque en una posición de tener a las principales potencias del mundo, como los más grandes inversores del Perú.

La estrategia peruana tiene que ser tener buenas relaciones con todos. No estamos escogiendo a uno sobre otro. Simplemente estamos abriendo el abanico de oportunidades a diferentes países para que ellos puedan participar de estos proyectos.

-La presidenta Dina Boluarte ha ratificado la posibilidad de que el Puerto de Chancay sea una zona franca, ¿contribuye a este fin que señala de equilibrar la balanza de inversiones?

Sería un elemento interesante para la inversión de cualquier país, no solo chinas. Eso incluye a Estados Unidos.

-Aparte de Corío, ¿qué otras potencialidades de Perú interesa en EE.UU?

Aparte de eso hay proyectos mineros relevantes, se ha hablado de la posibilidad de un puerto espacial porque Perú reúne condiciones especiales para una inversión de este tipo. Pero también estoy pensando en los siguientes años, más allá del encargo que tengo, porque las inversiones son de mediano a largo plazo.

-En esa línea, ¿qué es lo que está proyectando para más adelante?

P articularmente creo que habría que evaluar la posibilidad de convertir a Perú en un hub tecnológico. Es una ruta por explorar, todavía es muy preliminar, pero eso estamos intentando hacer. Sería muy interesante, aprovechando la logística portuaria del Puerto de Chancay o un parque industrial.

-¿De qué empresas del sector tecnológico hablamos?

En los siguientes meses nos reuniremos, a través de los gremios, con las tecnológicas de Washington y también de Silicon Valley. Aún estamos elaborando la relación. Eso dependerá también de que Perú siga teniendo gobiernos amigables a la inversión, sino quedará como un proyecto sin ejecutarse.

-En noviembre EE.UU escogerá un nuevo presidente, ¿afectaría en algo el resultado los intereses de inversión?

Independientemente de quién gane, debo tener relaciones con ambos partidos. El Perú debe ofrecerle a ambos buenas razones para invertir. El TLC con Estados Unidos es un excelente instrumento para mostrar que la relación bilateral funciona. Fue negociado con los republicanos, pero firmado por los demócratas.

