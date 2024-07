Las expectativas para la inversión privada en el segundo semestre del 2024 son favorables tras los resultados registrados en la primera mitad del año, indica un análisis de ComexPerú.

Para el gremio, esta inversión muestra indicios de recuperación ante una mejora en las expectativas empresariales, que serían más optimistas, así como por nuevos grandes proyectos y el alza en las proyecciones de la economía.

Solo en los primeros meses del año, de enero a marzo, la inversión privada creció a S/ 24,844 millones, el equivalente al 81.9% del total de la inversión nacional . Este resultado fue 0.3% mayor a lo observado en el primer trimestre del año pasado.

De acuerdo con ComexPerú, este avance resulta importante tras las caídas que tuvo la inversión privada en 2022 (0.4%) y 2023 (7.2%). Para este año, teniendo en cuenta los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se proyecta alcanzar un crecimiento de 2.3% en medio de una mayor estabilidad política y social.

El gremio señala que los indicadores que destacarán son el consumo interno de cemento y las expectativas del sector, que muestran un panorama optimista.

“Si bien el primero se contrajo entre enero y marzo, tuvo una recuperación en abril. De la misma manera, las expectativas del sector a tres y 12 meses se ubicaron en terreno optimista (mayor a 50 puntos) en mayo, con puntuaciones de 60 y 52, respectivamente, según la encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP”, indican.

En cuanto a la minería, el gremio empresarial estima que la inversión minera aumentará 6.4% para fin de año, lo que representaría un resultado positivo después de dos años de disminución.

Para la inversión no minera, se espera que esta aumente 2.9% para fines de este año. Este crecimiento podría impulsarse por obras como las de la cartera de ProInversión que asciende a US$ 16,960 millones en proyectos que aún no se adjudican hasta junio.

Además, existen proyectos que podrían impulsar la economía una vez concluidos, como el caso del puerto de Chancay, el cual aportaría 0.3 puntos porcentuales al PBI en un escenario de funcionamiento normal.

