Servicios Por Impuestos: mecanismo alternativo a OxI aún en planes del Ejecutivo.

“Estamos lanzando, como complemento a OxI, el esquema de SPI, que nos permita ampliar la colaboración con el sector privado y que ayude, por ejemplo, a financiar servicios de salud y educación. De cara a la emergencia (por fenómenos naturales), servicios que permitan darle soporte a los gobiernos subnacionales. Ese es el resumen del Plan Unidos”, dijo el extitular del MEF, Alex Contreras, a mediados de noviembre.

Si bien sonaba interesante, no se dieron mayores detalles en adelante sobre la forma en la que este nuevo mecanismo de inversión funcionaría. Al respecto, Denisse Miralles, directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, aclaró a Gestión el estado de esta propuesta.

Según Miralles, el Poder Ejecutivo tenía la visión de aprobar el mecanismo legal para SPI vía las facultades delegadas. Sin embargo, en el texto final que recibió luz verde el último lunes, no hay ninguna referencia directa ni siquiera a las OxI.

“El MEF estaba trabajando un proyecto de ley. No sé si lo impulsará así finalmente porque su idea era meterlo dentro de las facultades delegadas, pero como no las hay específicamente para OxI, no lo podría elevar así”, indica la funcionaria.

Según la propuesta inicial del Ejecutivo para obtener las facultades legislativas, el Gobierno buscaba promulgar una ley para “ordenar” el esquema OxI. Si bien no había una referencia directa a SPI, sí decía lo siguiente:

“Se busca ampliar el alcance de las intervenciones a través de este mecanismo, especialmente cuando están dirigidas a abordar actividades que tengan como finalidad la provisión de servicios sociales , así como la prevención y la atención de emergencias decretadas por el Poder Ejecutivo”, se lee en el texto.

De acuerdo con Miralles, el Ejecutivo aún persistirá en lanzar los SPI. “Como formaba parte de Unidos, el MEF tenía la tarea de elevar un proyecto de ley, pero no se terminó de hacer porque la idea era incluirlo en las facultades legislativas. Ahora tendrían que retomar la iniciativa legislativa”, refiere.

La funcionaria de ProInversión aseguró conocer que hay empresas que han solicitado al Congreso que regule directamente el asunto, mediante un proyecto de ley a propuesta de algún congresista o bancada.

Para Karen Ángeles, Counsel Especialista en OxI de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, es positivo que el Ejecutivo no desista de impulsar este nuevo mecanismo.

“Sería algo para el mediano plazo, porque deben promover una iniciativa legislativa y luego que el Congreso la tome, pero lo interesante es que, a pesar del tiempo, no quede en el olvido”, señala.

La especialista considera importante que el MEF logre lanzar SPI porque sería un mecanismo que cerraría el ciclo de inversión. “Sería un servicio global, alineado a las herramientas de gestión que ya tenemos. Por ejemplo, poner cableado de internet o cable y que alguien te dé el servicio”, plantea.

