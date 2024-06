“Es la primera vez que estamos implementando esta modalidad de ejecución en el sector (...) identificamos estos proyectos por ‘intervención por necesidad’. Es decir, no solamente se revisó si se tratan de proyectos viables o no, sino que se analizó si había una urgencia en la intervención, ya sea porque la infraestructura no era la adecuada, o porque los servicios no se estaban brindando con las condiciones adecuadas”, apuntó.

Gonzáles recordó que se formó una comisión sectorial con la intención de darle prioridad a estos proyectos bajo OxI. A través de un evento, se invitó a empresas del sector minero, financiero, tecnología. Con ello, a la fecha hay cinco empresas de esos sectores que han presentado expresiones de interés por nueve de las 22 inversiones.

“Además, puedo comentar, que Hudbay preentó una iniciativa privada. A la fecha ellos ya formluaron el proyecto de inversión, ahora el sector no solo ha conformado el comité especial para las bases de la empresa privada y la entidad privada supervisora, sino que en conjunto vamos a trabajar las bases para iniciar la ejecución”, mencionó.

En resumen, de las 22 inversiones, señaló Gonzáles, dos proyectos pertenecen a las sedes de defensa pública cuatro proyecto al programa nacional de centros juveniles, nueve están vinculados al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y siete a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

“Tengo proyectos de inversión viables, son iniciativas públicas porque yo ya he elaborado los expedientes técnicos. Pero, también tengo ideas, Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) del INPE, son iniciativas privadas, es decir, las empresas interesadas van a iniciar la formulación desde cero”, detalló.

El foco ahora está en ampliar esos proyectos. De hecho, dijo Gonzáles, se apunta a ejecutar a través de OxI temas tecnológicos para ayudar a la seguridad del sistema penitenciario.

“Hasta el momento tengo dos locales de defensa pública (Áncash y Ucayali) y ya hemos identificado dos inversiones adicionales, una de ellas es Piura. También, con relación al INPE, tengo talleres que son parte de estas 22 inversiones, pero estamos pensando incorporar IOARR, intervenciones más acotadas, específicas y de rápida ejecución relacionadas a temas de seguridad”, explicó.

Agregó: “Al momento tengo IOARR de sistemas de inhibición, de inspección como rayos X, pero también estamos tratando de trabajar, en realidad implementar, el desarrollo de software para buscar un sistema integrado de todos los sistemas de seguridad que cuenta el INPE. Todavía lo estamos trabajando. Más que nada vinculado al tema de tecnología para ayudar a la seguridad del sistemas penitenciarios. Serían por OxI”.