Si bien la cifra se mantiene respecto al reporte anterior, la clave está en analizar los componentes. En general, la inversión minera crecería 6.4% y la no minera 1.8% este año.

Si solo tomamos la inversión no minera que es no residencial , crecería 2.9% este año. Un “rebote” tras caer 3.4% en el 2023.

Un punto clave aquí es la confianza: “(...) se observa que la inversión no residencial no minera es la única con un impacto estadísticamente significativo ante un choque en las expectativas empresariales, mientras que la inversión minera o la residencial, en promedio, no registran cambios estadísticamente significativos”, dice el RI.

Inversión privada. Fuente: BCRP, RI junio

Confianza empresarial

Sobre las expectativas empresariales, Julio Velarde, presidente del BCRP, señaló que “todavía no llegamos a niveles positivos que había en el pasado”. Si bien resultan un indicador adelantado que da ciertas luces sobre la inversión privada, hay un factor que ha empezado a incidir: los resultados de las elecciones del 2026.

“En un país como Bélgica, Canadá, nadie se preocupa que sus ahorros puedan ser afectados. Acá sí ha comenzado gente a temer que sus ahorros, sus inversiones, sean afectados. Eso sí es algo que tiende a disuadir inversiones de largo plazo”, anotó Velarde.

Agregó: “ Lo normal es que nadie se asuste que sus ahorros o inversión peligren. Acá todavía hay gente que cree que algunos candidatos podrían afectar sus ahorros, su inversión . Eso solamente desalienta inversión. No hay nada más cobarde que el dinero que uno quiere invertir (...)”.

Velarde recordó que en el 2021 hubo una fuga de capitales de 8% del producto: “Esperemos que no se repita en el 2026, pero está lleno de interrogantes”.

Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Videnza, “decir que el periodo electoral empieza a desalentar la inversión es prematuro hoy”. Sin embargo, dependerá de cada situación. Cree que aquella inversión con capital hundido no retrocedería, pero nuevas inversiones podrían afectarse.

“Si hay un candidato antisistema que avanza y propone nacionalizaciones, protecciones, creo que probablemente vaya a paralizar inversiones mineras y de otro tipo. No creo que nadie apueste capitales si no hay certidumbre. Eso se va a ver de acá a un año (...) He hablado con CEO de empresas mineras globales, me preguntan sobre lo que pienso sobre las elecciones. Comienzan a ver preguntas, algunos patearán la decisión hasta claridad. Pero si ya tienes el capital hundido, no creo que se revierta. Va a depender cuán avanzando están los proyectos en el caso de la minería”, destacó.