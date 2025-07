¿Qué cambios han realizado en este primer año?

Hemos hecho un replanteo del plan estratégico de la empresa, poniendo foco en el cliente, cambiando la manera de gestionar y de esta manera establecer un plan estratégico bien concreto, aprovechando justamente el soporte de una empresa como China Southern Power Grid en automatización, digitalización, innovación, de cara a la mejora del servicio.

Eso nos llevó a un cambio importante, que orienta a toda nuestra organización a trabajar poniendo al cliente al centro, y se traduce en temas muy concretos. Queremos ser líderes en Latinoamérica en calidad de servicio y atención al cliente.

En ese sentido, ¿qué planes han definido?

En línea con lo que mencionaba, cambiamos el ritmo de inversión. El año pasado tuvimos un incremento del 34% en las inversiones que se tenían en años anteriores, fue un año récord con S/ 804 millones, con una velocidad mucho más rápida. Y este año estamos en alrededor de S/ 854 millones, orientadas a mejorar el servicio, nuestra infraestructura y digitalizar todas nuestras redes.

Si queremos ser los líderes en Latinoamérica debemos tener infraestructura de primera y es el compromiso que se está volcando en este plan de inversiones. Estamos próximos a poner en servicio la nueva subestación Cusco por S/ 54 millones en San Miguel. También va a entrar en servicio la nueva línea 220kV Malvinas – Barsi. Es el sistema más moderno de distribución que va a tener el Perú, con una inversión que supera los S/ 85 millones en renovación de sistemas.

Nuestra intención es seguir en el ritmo de inversiones que venimos llevando.

LEA TAMBIÉN: Pluz Energía y Consettur en alianza para operar buses eléctricos a Machupicchu

¿Cuáles son las inversiones a futuro?

Consideramos proyectar una inversión total para el periodo 2025-2029 de aproximadamente US$ 1,000 millones. Es un plan bien ambicioso. Sólo en transmisión (que aprueba el regulador), en el caso de Pluz, para el mismo periodo, son US$ 102 millones. Es el plan de inversiones de transmisión más importante que tenemos aprobado y que tenemos que desplegar en ese periodo de tiempo.

Contempla la subestación Jorge Basadre, José Olalla, César Vallejos, Micaela Bastidas y varias líneas de alta tensión que van a ser reforzadas, agregadas y de alguna manera asegurando de esta forma una robustez del sistema de transmisión para garantizar la continuidad del suministro.

Walter Sciutto, gerente general de Pluz Perú, en entrevista con Gestión. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

¿En qué medida se incrementará la cobertura?

Ya somos la empresa distribuidora más grande a nivel nacional en número de clientes y de energía distribuida. De las 29 distribuidoras que hay en el Perú, solo tres son privadas y una es de nosotros. Venimos creciendo, en promedio, de un 3% del número de clientes por año.

Este año pretendemos seguir en ese mismo plan y creciendo en ese ritmo. Al mismo tiempo exploramos distintas zonas dentro de la ‘zona de responsabilidad técnica’ que le corresponde a Pluz para ampliar la concesión en áreas donde hoy la empresa no tiene presencia y de esta manera expandir aún más las redes para poder llegar con energía a una mayor cantidad de la población.

LEA TAMBIÉN: Enel Distribución pasa a llamarse Pluz Energía Perú tras ser vendida a CSGI

¿Qué zonas exploran para ampliar la concesión?

Estamos mirando en el Norte Chico. Se han identificado algunas áreas que las estamos revisando. Esperamos poder presentar los expedientes al Ministerio de Energía y Minas dentro de poco. Creemos que van a ser oportunidades para mejorar el servicio en una zona que hoy no lo tiene.

¿Cuándo se presentarían los expedientes?

Estamos trabajando para generar todos los expedientes. Eso lleva todo un trámite administrativo que hay que preparar previamente con estudios ambientales y demás. Y esperamos hacerlos de año.

Dentro de la actual concesión, ¿dónde vienen expandiéndose?

Lima crece de una manera sorprendente todos los años. Siempre aparecen urbanizaciones, asentamientos, y el primer servicio que llega a estas áreas es la energía eléctrica. Estamos trabajando de la mano con las poblaciones y los municipios porque obviamente hay que ordenar todos estos nuevos barrios, ayudándolos a que también técnicamente estén saneados.

A partir de la reciente operación del megapuerto de Chancay, ¿han visto demanda en la zona?

El puerto de Chancay es una oportunidad enorme para Perú que va a generar desarrollo, oportunidades, crecimiento económico; y definitivamente Ancón, si uno lo mira con perspectiva, va a ser un polo de desarrollo sin ninguna duda. Entonces ahí estamos trabajando.

Estamos explorando los terrenos, creemos que allí vamos a tener que desarrollar infraestructura tanto de alta, media y baja tensión para poder atender el desarrollo futuro. Estamos preparando los planes de expansión de redes para acompañar ese crecimiento que, sin ninguna duda, se va a dar y va a ser un éxito en los próximos años. Hay un polo industrial identificado, creemos que allí va a haber necesidad de construir una nueva subestación.

Recientemente anunciaron la obtención de financiamientos, ¿era para los planes de inversión?

Recientemente hemos tenido una buena noticia con el Banco de Crédito del Perú (BCP) de poder acceder a un primer crédito con certificación verde, lo cual va muy en línea con todo nuestro compromiso de sostenibilidad. Y estamos en proceso de iniciar un esquema de emisión de papeles comerciales y bonos. Nuestro negocio demanda inversiones a largo plazo que definitivamente necesitan tomar deuda a largo plazo para poder financiarlas y recuperarlas en el horizonte de tiempo. Estamos en este momento en ese proceso para reperfilar la deuda que tenemos, que estaba muy concentrado en corto, hacia un esquema de largo plazo.

En tanto, ¿la red (32,000 kilómetros de alta, media y baja tensión) también crecerá?

Es la red más extensa que tenemos dentro de las distribuidoras. Definitivamente, este plan de inversiones va de la mano de expandir la red.

Walter Sciutto, gerente general de Pluz Perú, en entrevista con Gestión. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

Electrificación del transporte en Lima

Como distribuidores, ¿seguirán impulsando la electrificación del transporte?

Uno de nuestros ejes de acción dentro de lo que es la sostenibilidad es el impulso de la movilidad eléctrica. Información de la ATU nos dice que el 58% de la contaminación de Lima proviene del transporte público y definitivamente tenemos la obligación de iniciar un proceso de transformación del transporte hacia un transporte más limpio, más sostenible, más eficiente. Hemos sido la primera empresa que puso un bus eléctrico en Aguas Calientes para que lleve turistas hacia Machu Picchu.

Además, hemos pasado del 11% al 57% de nuestra flota propia 100% eléctrica, gracias a nuestra empresa de servicios Pluz Soluciones. También incorporamos cargadores eléctricos para vehículos eléctricos marca Pluz. Instalamos 12 unidades de recarga (en la sede de Maranga, en San Miguel).

¿Hay acuerdos o conversaciones con otras empresas?

Estamos impulsando iniciativas con distintas empresas de taxis, de shuttle bus, a las cuales podemos a través de mecanismos de renting ofrecerles el servicio de movilidad eléctrica, los sistemas de recarga y la energía asociada.

Estamos también mirando acuerdos con centros comerciales o distintas entidades para poder instalar puntos de recarga. Pero no es sólo un punto de recarga, hay que impulsar la mayor penetración de unidades de transporte eléctrico.

Habían acercamientos con la ATU para la electrificación del transporte urbano en Lima...

Tenemos que retomarlo, hay que seguir conversando con municipios que están muy interesados, por ejemplo, en aplicarlo para que las unidades del serenazgo sean eléctricas. Estamos también tratando de establecer conversaciones con las autoridades del aeropuerto, creemos que debería tener todos los sistemas de shuttle bus y movilidad 100% eléctricos.

También estamos en conversaciones con la Municipalidad de Lima para poder establecer algún corredor que sea eléctrico. Incluso, un bus turístico con estas características.

LEA TAMBIÉN: SNI reitera preocupación por concentración en la distribución de energía eléctrica en Lima

Nuevos negocios de Pluz y regulación

¿Cuál es el foco de Pluz Soluciones?

Es una empresa orientada a brindar soluciones de eficiencia energética e innovación, es una empresa 100% de CSG, dentro de sus líneas de crecimiento y de acción tiene el impulso a la movilidad eléctrica, iluminación especial en base a LEDs, soluciones de eficiencia energética para los clientes a través de distintas implementaciones orientadas a lograr eficiencia energética en su proceso industrial, desarrollo de algunas actividades estratégicas de Pluz Energía, y otra línea tiene que ver con el impulso de materiales y tecnología vinculada al sector eléctrico.

En cuanto a eficiencia energética para clientes, ¿desarrollan sistemas de baterías y generación distribuida?

China Southern Power Grid es uno de los players mundiales que más desarrollo tiene en baterías. Y Pluz Soluciones se nutre de esa experiencia para traer al Perú soluciones con instalación de baterías que son sumamente importantes para la regulación de los servicios complementarios, pero también para la mejora de la eficiencia de los procesos productivos de los clientes. Entonces, definitivamente sí es una de las actividades que tiene incluidas para llevar adelante.

Justamente sobre los servicios complementarios, el Minem ha planteado mejoras normativas para su desarrollo, ¿cómo lo ven?

La Ley 32249 ya fue promulgada, busca introducir cambios que permiten mayor competencia, sobre todo para las centrales solares, ya que permite ventas por bloque y ventas separando potencia y energía. La ley ya está, hay un marco normativo, lo importante ahora es trabajar en la reglamentación.

¿Qué saben de esa reglamentación?

Está siendo elaborada por el Ministerio de Energía y Minas y lo que creemos que es sumamente importante es recoger la opinión de los actores porque es un cambio muy muy relevante y que tiene que ser discutido como fue discutida la modificación de la Ley 28832 hace como 18 años atrás. Es muy sensible, las distribuidoras que somos quienes tienen que asegurar por contrato el abastecimiento del mercado regulado, no podemos perder la flexibilidad de definir cuándo, cómo y de qué manera comprar la energía. No puede ser de que sea un tercero quien disponga en qué momento comprar, cómo comprar, qué cantidad comprar o incluso modificar la proyección de demanda que tiene la obligación de presentar la distribuidora porque estaría tomando acción sobre unas variables sumamente delicadas sin asumir responsabilidad económica sobre la decisión. Y hoy el borrador de reglamento establece eso, por lo tanto, eso no puede ser, tiene que ser corregido.

LEA TAMBIÉN: Osinergmin fija nuevos topes para corte y reconexión del servicio eléctrico