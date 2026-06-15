Agroexportaciones peruanas suman US$3,744 millones entre enero y abril de 2026. Foto: Difusión
Agroexportaciones peruanas suman US$3,744 millones entre enero y abril de 2026. Foto: Difusión
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Redacción Gestión
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lo que significó un incremento de 6.8% respecto al mismo periodo del año pasado, según la Asociación de Exportadores (Adex).

De acuerdo con Adex Data Trade, , con productos que lideran los envíos como uvas, paltas, arándanos y mangos.

Estados Unidos encabezó la demanda con el 34% de participación, seguido por Países Bajos, España, México, Chile, Ecuador, Reino Unido, Canadá, China y Colombia como principales mercados de destino.

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Por otro lado,

Esta oferta, que incluyó también azúcares de caña, melaza, lana sin cardar ni peinar y otros productos, se dirigió principalmente a Estados Unidos, Colombia, Bélgica, Alemania y Canadá.

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El presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de Adex, Mario Salazar Vergaray, resaltó que el trabajo articulado entre el sector público y el privado es importante para impulsar el desarrollo del agro peruano mediante el comercio exterior.

“Los acuerdos comerciales han sido instrumentos clave que potenciaron el crecimiento de las exportaciones. Por ello, resulta necesario preservarlos y fortalecer las acciones de promoción para que más productos peruanos accedan y se posicionen en los mercados internacionales”, puntualizó.

Estados Unidos encabezó la demanda, seguido por Países Bajos, España, México, Chile, Ecuador, Reino Unido, Canadá, China y Colombia. Foto: Comex
Estados Unidos encabezó la demanda, seguido por Países Bajos, España, México, Chile, Ecuador, Reino Unido, Canadá, China y Colombia. Foto: Comex

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