Las agroexportaciones peruanas, tradicionales y no tradicionales, alcanzaron US$3.744 millones entre enero y abril del 2026, lo que significó un incremento de 6.8% respecto al mismo periodo del año pasado, según la Asociación de Exportadores (Adex).

De acuerdo con Adex Data Trade, las exportaciones agroindustriales con valor agregado sumaron US$3.544 millones en el primer cuatrimestre, un aumento de 5.5% y con el 95% del total agroexportado, con productos que lideran los envíos como uvas, paltas, arándanos y mangos.

Estados Unidos encabezó la demanda con el 34% de participación, seguido por Países Bajos, España, México, Chile, Ecuador, Reino Unido, Canadá, China y Colombia como principales mercados de destino.

Por otro lado, las exportaciones del agro primario alcanzaron US$200 millones, un crecimiento de 35.8% respecto al mismo periodo del año anterior, con el café sin descafeinar concentrando el 85% del total exportado.

Esta oferta, que incluyó también azúcares de caña, melaza, lana sin cardar ni peinar y otros productos, se dirigió principalmente a Estados Unidos, Colombia, Bélgica, Alemania y Canadá.

El presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de Adex, Mario Salazar Vergaray, resaltó que el trabajo articulado entre el sector público y el privado es importante para impulsar el desarrollo del agro peruano mediante el comercio exterior.

“Los acuerdos comerciales han sido instrumentos clave que potenciaron el crecimiento de las exportaciones. Por ello, resulta necesario preservarlos y fortalecer las acciones de promoción para que más productos peruanos accedan y se posicionen en los mercados internacionales”, puntualizó.