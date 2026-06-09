Exportadores de pisco buscan ingresar a mercados asiáticos ante cambios en la demanda internacional. (Imagen de referencia)
Exportadores de pisco buscan ingresar a mercados asiáticos ante cambios en la demanda internacional. (Imagen de referencia)
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Dax Canchari Reyes
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La menor demanda de pisco en Estados Unidos y los cambios que vienen registrándose en el consumo global de bebidas alcohólicas están llevando a productores y exportadores peruanos a replantear parte de sus estrategias comerciales. Es que las cifras del primer trimestre reportadas por ADEX Data Trade revelaron que las exportaciones peruanas de pisco cayeron 29.5% frente al mismo periodo del año anterior. Si bien, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones peruanas de pisco durante ese periodo, dicho mercado registró una contracción de 60% frente al primer trimestre del 2025. ¿Qué se viene para los siguientes meses?

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