El sector pisquero peruano cerró el 2025 con una recuperación en sus exportaciones y con una agenda enfocada en el mediano plazo: ampliar mercados, reforzar el posicionamiento internacional del pisco peruano y asegurar la sostenibilidad de su cadena productiva. En el marco del Día Nacional del Pisco Sour (primer sábado de febrero), productores y exportadores destacan que el reto del sector pasa por consolidar su presencia en el exterior más allá del repunte registrado el último año.

Carmen Robatty, presidenta del Comité de Pisco de la Asociación de Exportadores (ADEX), reportó que las exportaciones de la bebida de bandera crecieron 12% en 2025 respecto al 2024, alcanzando los US$ 9.5 millones. El desempeño responde, señaló, al trabajo conjunto entre productores, oficinas comerciales, Cancillería y el empresariado peruano para impulsar la presencia del destilado en mercados internacionales.

Estados Unidos continuó como el principal destino del pisco, seguido por España y Países Bajos. No obstante, el sector observa oportunidades de crecimiento en otros mercados de América Latina, así como en destinos asiáticos y europeos, donde se busca ampliar la presencia del destilado.

Productores destacan la importancia de asegurar la producción de uvas pisqueras para la elaboración de pisco. (Fuente: iStock).

LA APUESTA POR MERCADOS NICHO

La estrategia del sector de pisco apunta a reforzar el reconocimiento de la bebida como un destilado vinculado a su origen, trazabilidad y proceso productivo. En ese contexto, el objetivo es fortalecer su posicionamiento en mercados de nicho y continuar el trabajo de promoción internacional.

Robatty señaló que uno de los desafíos del sector es continuar con la “docencia del producto”, es decir, fortalecer el conocimiento del pisco en mercados externos y consolidar su posicionamiento dentro de la categoría de destilados a partir de su diferenciación.

Asimismo, remarcó la importancia de la denominación de origen, cuya titularidad corresponde al Estado peruano y que establece los parámetros técnicos y de trazabilidad que deben cumplir los productores autorizados para su comercialización.

Estados Unidos se mantiene como el principal destino del pisco peruano.

EL RETO EN LA PRODUCCIÓN DE UVA PISQUERA Y CLIMA

El desempeño del sector continúa estrechamente ligado a la disponibilidad de materia prima. Robatty explicó que en los últimos dos años se registraron pérdidas de entre 25% y 27% en los cultivos de uvas pisqueras debido a factores climatológicos, lo que impactó la producción.

En ese sentido, el sector considera necesario fortalecer el registro y la protección de las áreas de cultivo, así como impulsar estudios técnicos y mejoras en los suelos mediante centros de innovación tecnológica, con el fin de reducir riesgos asociados al clima y asegurar la continuidad de la producción.

La representante del gremio indicó que las condiciones climáticas actuales podrían favorecer la próxima campaña, incluso con un posible adelanto de cosecha en algunas zonas productoras como Ica.

TURISMO Y EXPERIENCIA COMO NUEVAS VÍAS DE CRECIMIENTO

Además del frente exportador, el sector identifica oportunidades en el desarrollo de iniciativas vinculadas al turismo y la experiencia alrededor del producto, como las rutas del pisco, que buscan fortalecer la relación entre producción, gastronomía y promoción del destino.

La apuesta, según el sector, es que el crecimiento del pisco peruano se apoye no solo en mayores exportaciones, sino también en su posicionamiento cultural y gastronómico, consolidando su presencia en el mercado internacional a partir de su origen y diferenciación.