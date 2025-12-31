En mis inicios, hace casi tres décadas, hablar de vino en el Perú significaba referirse a un nicho extremadamente reducido, asociado a una élite o al consumo de vinos generosos y dulces de producción local. En 2025, el panorama es radicalmente distinto: el vino se ha democratizado, sofisticado e integrado en la identidad gastronómica del país.

Esta evolución de sostiene sobre tres pilares: la educación del consumidor, el auge de la gastronomía y la profesionalización del servicio.

El boom gastronómico como catalizador

El vino en el Perú no creció solo; lo hizo a hombros de la cocina.

La “era de las alianzas” (2000-2015) . La consolidación de la cocina peruana obligó a los restaurantes a mirar más allá de la cerveza y el pisco. El sommelier dejó de ser una figura exótica para convertirse en un actor clave en la rentabilidad del salón.

. La consolidación de la cocina peruana obligó a los restaurantes a mirar más allá de la cerveza y el pisco. El dejó de ser una figura exótica para convertirse en un actor clave en la rentabilidad del salón. Maridaje de identidad. La comprensión de que el vino —en especial los blancos de alta acidez y los tintos de cuerpo medio— potencia sabores como el ají o el umami del sillao rompió el paradigma de que “al ceviche solo lo acompaña la cerveza”.

Evolución del perfil del consumidor peruano

Década de los 90 (el aprendizaje) : El consumo se centraba en etiquetas tradicionales argentinas y chilenas de perfil comercial. El consumidor buscaba marcas, no variedades.

: El consumo se centraba en etiquetas tradicionales argentinas y chilenas de perfil comercial. El consumidor buscaba marcas, no variedades. 2010-2020 (la diversificación) : Surge un interés genuino por las cepas. El Malbec y el Cabernet dan paso al Pinot Noir, la Garnacha y a cepas blancas no convencionales, como el Albariño o el Riesling.

: Surge un interés genuino por las cepas. El Malbec y el Cabernet dan paso al Pinot Noir, la Garnacha y a cepas blancas no convencionales, como el Albariño o el Riesling. 2025 (la madurez): El consumidor actual es un “explorador informado”. Utiliza aplicaciones (apps), asiste a ferias (como Expovino o Alta Gama) y valora la sostenibilidad, los vinos naturales y las pequeñas producciones.

El renacimiento del vino peruano

Uno de los hitos más importantes en mis 28 años de carrera es, sin duda, la dignificación del terruño local.

Inversión tecnológica: El paso de la producción artesanal a propuestas de alta gama en valles como Ica y Cañete.

Rescate de cepas patrimoniales: La Quebranta, la Negra Criolla y la Moscatel se emplean hoy para la vinificación de alta calidad que compiten en mercados internacionales. Actualmente, un sommelier en Lima recomienda un vino peruano con el mismo orgullo que un Burdeos.

La profesionalización del sommelier

En mis inicios, la formación era mayoritariamente autodidacta o extranjera.

Hito educativo: La creación de cursos en escuelas locales y la certificación de la Asociación Peruana de Sommeliers elevaron el estándar profesional.

El rol actual: En 2025, el sommelier es un gestor de inventarios, un curador de experiencias y un educador constante. La digitalización ha permitido que la carta de vinos sea dinámica y accesible, vía QR o en formato físico, mejorando la rotación de etiquetas.

Estadísticas y consumo, un crecimiento sostenido

Incremento del consumo per cápita: Aunque aún lejos de Argentina o Uruguay, el Perú ha triplicado su consumo per cápita en los últimos 20 años.

Apertura de Canales : El crecimiento de las tiendas especializadas (boutiques de vino) y el e-commerce han descentralizado el consumo, llevando el vino de alta gama fuera de los restaurantes de San Isidro y Miraflores hacia ciudades como Arequipa, Cusco y Trujillo.

Desafíos y mirada al 2030

Carga tributaria : El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sigue siendo un cuello de botella para la importación de vinos de alta gama.

: El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sigue siendo un cuello de botella para la importación de vinos de alta gama. Cambio climático : La adaptación de los valles del sur a las nuevas condiciones climáticas para mantener la frescura del vino peruano.

: La adaptación de los valles del sur a las nuevas condiciones climáticas para mantener la frescura del vino peruano. Cultura proactiva: Seguir bajando el vino del pedestal de “bebida de lujo” para mantenerlo como un acompañante diario de la mesa peruana.

El vino como derecho al placer

Tras casi tres décadas en el sector, la conclusión es clara: el Perú ha dejado de ser un país de destilados para ser un país de convivencia fermentada. La propina que recibe un mozo por un buen servicio de vino no es solo un extra, es el reconocimiento a una cultura que finalmente echó raíces en el paladar nacional.

Servir vino es el arte de traducir el silencio de la tierra en el lenguaje del alma, transformando una simple copa en un viaje sensorial que honra el esfuerzo del terruño y la alegría del encuentro. Es ser el guardián de una historia líquida que despierta la memoria y celebra el instante con la elegancia de un gesto compartido.

Carpe vinum. Aprovecha el vino.