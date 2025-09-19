Rodolfo "Opi" (diminutivo de abuelo en alemán) Sadler, lidera la tercera generación a cargo del reconocido viñedo La Mascota en Mendoza, Argentina.
En un contexto en el que el consumo mundial de vino atraviesa varios años de contracción, un reconocido viñedo en Mendoza, Argentina, sigue creciendo. Su etiqueta Unánime es, además, el vino argentino más vendido en Corea del Sur. ¿Qué hace diferente Rodolfo “Opi” Sadler para que La Mascota Vineyards (mejor vino tinto del mundo en 2016) se mantenga vigente incluso en su tercera generación? Esto es lo que nos cuenta en diálogo con G de Gestión.

