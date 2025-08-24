"Barbados está “1,000% abierto a los negocios”, afirma Corey Garrett, director para América Latina de Barbados Tourism Marketing Inc.
"Barbados está “1,000% abierto a los negocios”, afirma Corey Garrett, director para América Latina de Barbados Tourism Marketing Inc.
“Perú es la capital gastronómica del mundo, pero Barbados es la capital gastronómica del Caribe”, asegura Corey Garrett, director para América Latina de Barbados Tourism Marketing Inc., quien estuvo por primera vez en Lima hace unos días para explorar el mercado peruano. El interés no es casual: en los últimos años, esta isla conocida como “el refugio discreto de los artistas” ha registrado un crecimiento al alza de visitantes peruanos que llegan atraídos no solo por el turismo.

