El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y la Agencia Japonesa de Turismo suscribieron un Memorándum con el fin de promover el desarrollo del turismo sostenible, promover inversiones y el incremento del turismo entre ambos países.

Un vínculo formal con la Agencia Japonesa de Turismo posiciona al Perú como un socio estratégico en la región, lo que contribuye a su posicionamiento como destino confiable, sostenible y con ventajas comparativas en el mercado asiático.

Este instrumento busca facilitar el crecimiento del flujo de visitantes entre ambos países, fomentar el contacto directo entre sus autoridades de turismo, promover la innovación tecnológica en el sector y propiciar un intercambio constante de conocimientos, experiencias relacionadas con el uso y la conservación de los recursos naturales y culturales.

Asimismo, se propone facilitar la interacción entre expertos y profesionales del sector, con el objetivo de fortalecer las capacidades del capital humano en turismo, a través de procesos educativos y técnicos que enriquezcan el desarrollo de ambos mercados.

Entre los principales beneficios del acuerdo destaca la posibilidad de diseñar acciones conjuntas para atraer a un mayor número de turistas japoneses al Perú, un mercado emisor estratégico por su alto gasto promedio, estancias prolongadas y preferencia por experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza.

En ese sentido, este instrumento internacional representa también una oportunidad para identificar buenas prácticas japonesas adaptables a la realidad peruana, como el uso de inteligencia artificial en promoción turística, gestión de flujos de visitantes o mecanismos de prevención de impactos ambientales.

Dato

En el primer semestre de 2025, 10,712 turistas japoneses visitaron el Perú, lo que representa un ligero aumento de +0.5% respecto al mismo periodo de 2024 (10,664 turistas).

En todo el año 2024, llegaron 21,042 turistas, mostrando una fuerte recuperación con respecto a 2023 (+86%, cuando llegaron 11,290). Sin embargo, el flujo de turistas aún no alcanza los niveles prepandemia.