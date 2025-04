En los últimos cinco años, la forma de hacer turismo en el país ha cambiado. Si bien Machu Picchu sigue siendo el emblema nacional, diversos actores del sector han identificado nuevas preferencias del visitante extranjero.

Lo anterior también explicaría el cambio en el comportamiento del gasto del turista: hoy menos personas que visitan el Perú para hacer turismo, pero gastan más.

Un ligero mayor gasto, pero sin las mismas visitas internacionales

A mediados de febrero, PromPerú salió al frente a celebrar un resultado para el turismo en Perú en 2024: el país había superado los ingresos de divisas generados por los turistas que se registraban antes de la pandemia de la covid.

PromPerú anunció que “se estuvo alrededor de los US$ 5,000 millones” al cierre del año pasado. La cifra exacta era más bien US$ 4,719 millones, ligeramente superior a lo que se tenía en 2019: US$ 4,704 millones.

Este resultado es “curioso”, a consideración de diversos empresarios y gremios del sector turismo si se recuerda otra realidad para el Perú: aún no volvemos a los 4.4 millones de visitas extranjeras, que se tenían antes de la pandemia.

De hecho, al cierre del 2024 los números de llegadas de turistas extranjeros, con 3.3 millones, estaban a niveles similares a los que se tenían en 2013, si se ven los datos oficiales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Analizar estos números nos hace dimensionar el impacto que tuvo la pandemia para el turismo en Perú. Entre 2013 y 2019 las llegadas de visitantes extranjeros crecían sin parar, llegando a superar los 4 millones por tres años consecutivos desde 2017.

Pero en 2020, con la covid, cayeron en picada: a nuestro país llegó menos de 1 millón de extranjeros. Ni retrocediendo hasta el 2004 podrían encontrarse resultados iguales.

LEA TAMBIÉN: MTC habría pedido renuncia al presidente de Corpac por paralización en Aeropuerto de Jauja

¿Hoy los turistas que visitan Perú son diferentes tras la pandemia?

Para Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), la razón detrás de esta relación de más divisas pese a menos visitas es que los turistas extranjeros ahora se preocupan más por su seguridad.

“La pandemia generó ese efecto y sigue estando presente cuando deciden visitar el Perú. Los turistas ahora priorizan destinos que ofrezcan medidas claras de seguridad sanitaria. Según ello, realizan reservas con antelación de paquetes turísticos para garantizar su lugar en hoteles, tours y vuelos”, consideró.

Para Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, una de las principales cadenas hoteleras del Perú, el mayor efecto de lo anterior se ha sentido en el segmento corporativo.

“Algo que quedó tras la pandemia es que buen porcentaje de los turistas trabajan remoto. Eso afecta positiva, pero también negativamente: muchos ejecutivos ya no viajan, porque sus reuniones pueden ser virtuales”, explicó.

Ambos empresarios del sector coincidieron en que otro cambio sustancial es la aceleración de la digitalización de los servicios. La razón es que ahora los turistas solicitan todo con mayor rapidez.

“Las agencias de viajes y turismo tuvieron que adaptarse para recuperar sus flujos de reservas. Por eso ahora han redefinido sus ofertas: se han focalizado en el mercado local y regional para recuperarse de la pandemia”, señaló Acosta.

Stoessel da ejemplos concretos. En Casa Andina se han dejado de utilizar en exceso los teléfonos para atender las llamadas de room service.

“Ahora todo eso, incluso solicitar información, se puede hacer a través de un WhatsApp o un QR. Son cosas que hacen que la operación sea más ágil”, destacó.

Razones detrás del mayor gasto del turista extranjero en Perú

Para Stoessel, además, la razón por la que hoy el turista extranjero gasta más se debe a que la pandemia golpeó sobre todo las visitas fronterizas de Chile y Ecuador, que están el podio de países de origen de los visitantes al Perú.

“El mercado de Estados Unidos, sin embargo, sigue robusto. No olvidemos que es el de mayor gasto”, apuntó. En 2024, más de 600 mil estadounidenses visitaron el Perú, según cifras del Mincetur. Solo los chilenos (700 mil) los superaron.

En ello coincide Acosta, quien reiteró la importancia de promocionar al Perú como un destino seguro para recuperar las visitas prepandemia.

“Además, debemos seguir ampliando nuestra oferta más allá de Machu Picchu. El ecoturismo, el turismo de aventura y la promoción de rutas menos conocidas en todo el país pueden ayudar a atraer a diferentes tipos de turistas y evitar la saturación de destinos turísticos populares”, remarcó el presidente de Apavit.

A propósito de ello, ProInversión avanza con la promoción del Teleférico de Choquequirao, ubicado muy cerca de Machu Picchu, bajo un proyecto de Asociación Público-Privada (APP).

Este mes, según anunció la agencia, se hará la convocatoria internacional para el proyecto, que implicaría una inversión estimada en US$ 261 millones.

¿Una ley podría “impulsar el turismo extranjero en Perú?

A la espera de que este 2025 finalmente Perú recupere sus cifras prepandemia en turismo receptivo, el Mincetur ya alista un cambio legal para no quedarse allí y que los números lleguen más allá del récord de 4.4 millones del 2019.

La titular del sector, Desilú León, ha anunciado que su sector viene trabajando en una nueva Ley General del Turismo, que está vigente desde el 2009.

El objetivo, según han explicado desde el Mincetur, es impulsar la formalización del turismo peruano, pero también traer inversiones, para lo que incluso se analizan incentivos tributarios.

“Eso también debe estar regulado y dar facilidades, tener una forma de poder generar incentivos para crear más espacios de reuniones y convenciones en el Perú, porque eso es un tipo de turismo”, manifestó León.

Al respecto, desde Apavit, comentaron que esta norma debería corregir una realidad: la alta informalidad del sector.

“Hoy, prácticamente no existen mayores requisitos formales para ser una agencia de viajes en Perú. Esperamos que la ley contribuya a reactivar el sector con esas garantías”, sostuvo Acosta.

Para Stoessel, si bien actualizar el marco normativo que rige al sector es una necesidad urgente, porque la actual está “obsoleta”, no solucionará todos los problemas existentes en el turismo peruano.

El CEO de Casa Andina apuntó a la falta de infraestructura de calidad, pero reiteró el lado “perceptivo” en la decisión de visitar el Perú.

“La postergación de la apertura del nuevo Jorge Chávez claramente lo afecta. Pero la peor noticia de los últimos meses fue declarar en emergencia Lima. Hemos tenido que asegurarles a clientes extranjeros que no estamos en guerra. Eso genera el populismo”, lamentó.