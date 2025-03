Vale recordar que, si bien esa era la última fecha para la cual se había reprogramado la inauguración del nuevo AIJCH, el 17 de este mes, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, anunció su decisión de volver a postergarlo (ahora sin fecha definida), pues faltaría que sea sometido a una serie de pruebas y subsane todas las observaciones críticas identificadas.

Al día siguiente (el 18 de marzo), el titular del MTC indicó a los medios que la decisión de la nueva

la tomó en base a recomendaciones tanto de Ositrán, de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del MTC y del Osinergmin. Según refirió, indicaban la necesidad de garantizar una operación segura para los pasajeros y la comunidad aeronáutica.

Ositran no recomendó prorrogar inicio de operaciones

¿La decisión del MTC de postergar la fecha de inicio de operaciones del nuevo AIJCH obedeció a alguna recomendación de Ositrán?

Nosotros no hemos recomendado nada porque para nosotros la fecha (acordada entre las partes del contrato, el MTC y LAP) siempre ha sido y sigue siendo el 30 de marzo. En teoría, no ha habido una prórroga acordada entre las partes.

¿Ositrán encontró el 14 de este mes que las obras estaban al 99.5% y formuló diversas observaciones que LAP tenía pendiente por levantar?

En ese momento, estaban al 99.5%, y hoy están al 99.65% en infraestructura y equipamiento construido e instalado. En la medida que LAP levante (las observaciones de) todos esos elementos que son críticos y obtenga su certificado de operación y servicios aeroportuarios, que tiene que otorgarles la DGAC, estarán en aptitud de iniciar operación.

Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, señala que el MTC debe detallar las razones de la prórroga de la puesta en operación del nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

¿Qué observaciones a las obras tiene el concesionario aún pendiente por levantar?

Hay algunas que son menores y otras que son mayores. Entre estas últimas figuran el Sistema de Detección y Alarma contra Incendios (DACI), el Sistema de Control de Accesos (ACS) para conocer quién entra y quién sale (del aeropuerto), así como temas vinculados al centro de control de seguridad.

Lo que falta a nivel de sistemas operativos

¿En cuanto a los sistemas operativos del nuevo AIJCH qué está pendiente?

Hay algunos temas operativos críticos que ellos (LAP) tienen que resolver como son la megafonía (PAS/PVAS), así como el sistema de visualización de la información de vuelos (FIDS), que son materia de pruebas en estos días. Hasta el 30 (de este mes) ellos tienen para levantar esas observaciones.

¿Cuándo Ositrán va a supervisar que LAP cumpla con levantarlas?

De hecho, en esta semana que se inicia hoy ya estamos con un cronograma de pruebas a efectos de ver si logran levantarlas (las observaciones). Puede ser que no lleguen al 100%, pero es necesario que, para operar, ese porcentaje mínimo faltante esté representado por elementos que no son críticos, por ejemplo, áreas verdes o algún drywall que esté por reparar, y que no va a generar que no puedan operar.

¿Y cuándo corroborarán in situ que se cumpla con todos los requerimientos?

El día 30 de este mes.

Observaciones se podrían levantar esta semana

¿Dónde radica el problema entonces? ¿qué motivó la nueva prórroga?

El problema aquí es que (a LAP) le está faltando la licencia del certificado de operaciones y servicios que no sé por qué el MTC ha adelantado que no se le va a otorgar para el día 30 de este mes. (Eso) es por motivo de seguridad que ese ministerio ha evaluado, (pero que) no tiene nada que ver que ver con el tema de las observaciones de Ositrán, que se pueden levantar fácilmente en esta semana. Entonces, el concesionario con todas sus licencias podría tomar la decisión de iniciar la operación (a fin de este mes).

¿Es decir, el levantamiento de las observaciones para obtener el certificado de operación compete a condiciones referidas al sector transportes y que escapan a la regulación de Ositrán?

Exacto, sí, porque lo que explicó el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (Donald Castillo) es que (las observaciones del MTC) se refiere a temas de seguridad, que no los supervisa Ositrán.

¿Y a qué se refiere el ministerio entonces?

En realidad, nosotros tampoco hemos entendido por qué ellos (el MTC) han hablado (de esta nueva prórroga). Hicieron una presentación y hablaron allí de unas bombas y de algunos elementos que ellos observaban que estaban faltantes, pero no entraron a mucho detalle en esa presentación...

MTC debe detallar razones de la prórroga

¿Se refiere eso a las instalaciones en el nuevo aeropuerto para la provisión de combustibles?

Sí, nosotros no tenemos claridad (al respecto). Sabemos que eso es parte de ese sistema de seguridad, el tema de las plantas de combustibles, que tengan el certificado, pero, también (LAP) aparentemente ya está en camino de obtenerlo porque las pruebas salieron bien y están ahora solamente en el papeleo.

¿Las razones las debe precisar entonces el MTC?

Creo que la Dirección General de Aeronáutica Civil (del MTC) es la que mejor podría explicar la razón de la denegatoria de ese certificado porque no tiene que ver con las pruebas de Ositrán; tendría que ver con el tema de Osinerming, que esta semana se levanta, pero ellos (el MTC) han hablado de varias pruebas que se tienen que hacer. Tendrían que explicar a qué pruebas se refieren.

¿Entonces, si bien Ositrán supervisa se cumpla el contrato con LAP, no basta con que se levanten sus observaciones para determinar si incumple o no el contrato?

Es que el cumplimiento del contrato, en teoría, excede al Ositrán porque el regulador solamente va a verificar que el equipamiento y la infraestructura estén instalados y funcionando, pero se requiere la licencia para operar. Sin ella, no pueden operar.

Responsabilidades aún por determinar

¿Entonces, quién será responsable de que (pasado el 30 de este mes) no cumpla el contrato?

Si el día 30 (de este mes) no obtiene la licencia no sé culpa de quién va a ser: si es porque ellos (LAP) como entidad concesionaria no han cumplido con algún requisito o si, como ellos han indicado, se está excediendo la autoridad al exigirles determinadas cosas que no corresponde. Eso no le podría adelantar porque ya sería materia de un procedimiento administrativo sancionador donde se analizaría todo eso.

¿Ese procedimiento lo tendría que iniciar Ositran o el ministerio?

Si al día 30 no está operando hay que ver cuál es el motivo. Si el motivo es que no se cuenta con el certificado hay que ver de quién es la culpa de que no haya obtenido ese documento. El MTC ha indicado ya que es del mismo concesionario y, entonces, ese ministerio tendría que establecer penalidades y nosotros iniciar un proceso sancionador.

¿A qué apuntaría ese proceso?

Allí se determinaría realmente si es que hay responsabilidad o no del concesionario. Antes del día 30, nosotros no podemos decir nada. Lo que ya ha adelantado el MTC es que no le va a entregar ese certificado. Entonces, va a llegar esa fecha y sin el certificado no pueden operar. De ahí (en adelante), tendremos que analizar.

¿Entonces por el momento no se podría adelantar qué sanción se tiene que aplicar a la empresa en caso de incumplir el contrato?

No, todavía no. Hasta el 30, nosotros preferimos no hablar de sanciones porque ese es el plazo (acordado entre las partes para el inicio de operaciones).