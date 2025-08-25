Argentina, nuestro vecino del sur, es un país vasto y diverso que ofrece una amplia gama de experiencias para los viajeros. Desde las impresionantes Cataratas del Iguazú hasta la vibrante ciudad de Buenos Aires, Argentina tiene algo para todos los gustos. Explora los paisajes montañosos de la Patagonia, disfruta del encanto de la región vinícola de Mendoza o maravíllate con la belleza natural de la región de Salta. Los precios en Argentina varían según la región y la temporada, pero en general, hay opciones económicas para alojamiento, transporte y alimentación, lo que lo convierte en una opción atractiva para el feriado de Fiestas Patrias. (Foto: Howlanders).
Argentina, nuestro vecino del sur, es un país vasto y diverso que ofrece una amplia gama de experiencias para los viajeros. Desde las impresionantes Cataratas del Iguazú hasta la vibrante ciudad de Buenos Aires, Argentina tiene algo para todos los gustos. Explora los paisajes montañosos de la Patagonia, disfruta del encanto de la región vinícola de Mendoza o maravíllate con la belleza natural de la región de Salta. Los precios en Argentina varían según la región y la temporada, pero en general, hay opciones económicas para alojamiento, transporte y alimentación, lo que lo convierte en una opción atractiva para el feriado de Fiestas Patrias. (Foto: Howlanders).
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

Nick Cherney, un gestor de activos de 43 años del estado de Colorado, se encuentra ante una pista vacía en Las Leñas, una estación de esquí de Mendoza, Argentina. “Normalmente eso ayudaría a esquiar muy bien, pero ahora solo es roca. Si te desvías, estás muerto”, dijo. Entonces empieza a arrastrar los pies para ir más arriba en la montaña, donde las pendientes son más blancas.

TE PUEDE INTERESAR

The Economist: ¿Se debe confiar en las calificaciones de cinco estrellas en Airbnb?
Trump convierte el intervencionismo corporativo en su nueva forma de gobernar
El trumpismo o cómo intentar ganar en política exterior, según The Economist
Panamá abre nuevo capítulo en pugna China-EE.UU. por los puertos del canal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.