Los arribos de estos buques marítimos al país son valiosos en las dinámicas de varios sectores económicos, pero exigen condiciones en infraestructura que no todos los puertos poseen. Juan Carlos Paz, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional de Perú (APN), conversa con Gestión y explica lo que implicaría promover puntos de acceso exclusivos para este modelo de negocio.

Puertos exclusivos para cruceros: ¿qué se necesita?

La minería, la agroexportación y los recursos hidrobiológicos. Paz enumera los tres sectores que lideran las cifras de exportaciones en el país y considera que el flujo del transporte podría convertirse en “la cuarta columna de la economía nacional”.

“Hace falta un mayor conocimiento de nuestra legislación en la parte de cabotaje. Esa cuarta columna se consolida no solamente con el transporte aéreo, que es importante ahora con la inauguración de la nueva puerta del aeropuerto Jorge Chávez, sino también con las rutas marítimas de cruceros”, sostiene.

Afirma que en materia portuaria hay una tarea pendiente. “Si bien hemos desarrollado muchísimo en puertos comerciales, lo que hace falta es el desarrollo de puertos para cruceros”, agrega.

Incluso, detalla que si el Perú abriera la posibilidad de que todos los terminales marítimos reciban cruceros, el estimado de 75 llegadas anuales se elevaría a 100 y que, en el caso de que avance la inversión en la Costa Verde, en Miraflores, podría llegar a 200. Actualmente, solo para el puerto del Callao, la estimación de llegada es de 35 cruceros en todo el 2025.

Por su parte, Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), resalta la necesidad de una colaboración público-privada que garantice infraestructura adecuada, incentivos fiscales y una estrategia de promoción internacional.

“Además, se requiere simplificación de trámites aduaneros, seguridad en los destinos y una oferta turística diversificada que integre experiencias culturales, gastronómicas y naturales”, añade.

La llegada de un crucero a Perú involucra experiencias culturales, gastronómicas y naturales. (Foto: Andina) ×

Viabilidad de un puerto especializado

Aunque los puertos del Callao, Pisco y Salaverry ya son anfitriones de cruceros, Paz subraya la necesidad de una zona representativa. “Todos los puertos comerciales del mundo pueden recibir cruceros. El tema es que la empresa que maneja el puerto tenga la voluntad de hacerlo; por eso, siempre será mejor que exista un terminal especializado”.

Para ello, es obligatorio un plan maestro mediante el cual se otorgue una viabilidad técnica temporal. “La empresa que recibe la viabilidad técnica temporal tiene hasta tres años para poder presentar un análisis con más de detalle, con los estudios de ingeniería y de batimetría más profundos”, argumenta.

Con un diagnóstico técnico definitivo, la construcción puede empezar. Y una vez que finaliza, la habilitación portuaria requiere de un proceso: una copia de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), una copia de estudio oceanográfico, estudio de maniobras y descripción de equipos de señalización y una solitud del administrado (tasa TUPA).

En suma, este es el recorrido:

APN detalló los pasos para obtener una licencia portuaria. ×

La puerta turística a la espera

Paz observa una ventaja en la motivación de la gente que viaja en cruceros. Esta audiencia es tan plural que las posibilidades de turismo se ensanchan: turismo de aventura, turismo histórico, turismo gastronómico, etc.

Acosta cree, además, que otros sectores se beneficiarían: el comercio local, la artesanía, el transporte, la logística, el entretenimiento, los servicios de salud y bienestar. “Fomentaría la inversión en infraestructura hotelera y el desarrollo de experiencias culturales”, amplía.

Mapeo de los posibles puertos para cruceros

Paz advierte que en la costa peruana hay diferentes terminales que se pueden adecuar con la finalidad de admitir cruceros.

“Por ejemplo, en el norte. Toda la ruta moche y los atractivos que hay en las zonas de los departamentos de Lambayeque y La Libertad motivan a que haya un puerto. Por eso llegan los cruceros a Salaverry. Colán, en Paita (Piura), también puede ser clave, y Talara, que está a un paso de Máncora y Punta Sal”, especifica.

Agrega a su lista a Chimbote, Ica, Matarani y el puerto de Ilo. “Y lo mismo por la Amazonía, porque tenemos cruceros que son de otra naturaleza y que podrían circular por Yurimaguas, Iquitos, Pucallpa. Las posibilidades están ahí”, enfatiza.

Acosta coincide con el mapeo: “Zonas como Paracas, Matarani, Salaverry (Trujillo) y Paita (Piura) son ideales por su cercanía a atractivos turísticos, patrimonio cultural y biodiversidad”, dice. Y coloca la lupa sobre la selva también: “La Amazonía peruana, con puertos como Iquitos y Nauta, es un destino único para cruceros fluviales que buscan experiencias en naturaleza y cultura ancestral”.

Aun así, aclara que es oportuno fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura y garantizar la sostenibilidad ambiental para preservar el ecosistema.

Actualmente, hay registro de que varios cruceros de lujo llegan a Matarani. (Foto: Andina) ×

Proyecto portuario en Miraflores

Hay una megaobra en camino: la construcción de un terminal portuario para cruceros en la zona costera de Miraflores, a la altura del Cuartel San Martín. El proyecto registra una inversión de US$ 130 millones. De ellos, US$ 80 millones se destinarán al terminal y US$ 50 millones, a la elaboración de expedientes y rutas de acceso.

A pesar de que esta iniciativa cuenta con el visto bueno de la APN y la Marina de Guerra del Perú, aún requiere la aprobación de la Autoridad del Proyecto Costa Verde.

“En el 2023, se le otorgó, por parte de la Marina de Guerra, un uso de área acuática por tres años. Ese plazo está vigente, pero desde esa fecha no hemos tenido más novedades. Esperamos que este terminal logre concretarse porque realmente Lima necesita un espacio especializado”, narra Paz.

En tal sentido, el representante de la APN reitera que la construcción en este punto del litoral sería fundamental debido a su acceso protagonista hacia las zonas residenciales.

El líder de Apavit aplaude también este plan de infraestructura moderna, pero hace hincapié en que se debe realizar un serio análisis sobre el impacto en el tránsito de vehículos, “ya que, de lo contrario, podría ser un caos”.

“La ubicación estratégica de Miraflores atrae turistas de alto poder adquisitivo, pero es fundamental coordinar con las autoridades locales, residentes y operadores turísticos para minimizar el impacto social y ambiental”, acota.

Probabilidad de Chancay como puerto de cruceros

Ambos especialistas aseguran que el megapuerto de Chancay podría recibir cruceros, pero la adaptabilidad es un paso previo. “Está hecho específicamente para carga y contenedores”, recuerda Paz.

“Tiene un gran potencial debido a su ubicación estratégica y a la inversión en infraestructura que lo conecta con Lima y otras regiones. Sin embargo, sería necesario adaptar las instalaciones para recibir cruceros y desarrollar circuitos turísticos atractivos en la zona”, finiquita Acosta.