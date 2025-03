La relevancia de esta unidad es tal que, luego de cerrar en rojo el 2024, Vera apuntó que tendrían significativamente mejores resultados de producción este año con su aporte, pues también estuvo paralizada algunos meses en ese período.

“Unidades como el FCK son para procesar el coste pesado del crudo. La unidad ahora está en un proceso que le llamamos stand-by. Hemos hecho ya algunos trabajos [en la unidad] aprovechando que no teníamos cargas para ella (...) [¿Está así por decisión propia o comercial?] Comercial. La unidad no ha tenido desperfectos”, señaló Vera, durante conferencia de prensa hace un mes.

La unidad de flexicoking permite la producción de combustibles líquidos de alto valor comercial , que se obtienen de los residuos de petróleo. En el mundo, se estima que hay menos de 10 unidades.

Cruda realidad

Gestión pudo conocer por fuentes cercanas al rubro que, para ser precisos, la unidad de flexicoking dejó de operar desde la segunda mitad de diciembre del 2024, es decir, ya lleva tres meses paralizada. Y las razones están bastante lejanas a las “comerciales” y cuando menos, evidencian, improvisación y negligencia de la actual administración de la petrolera estatal.

En el universo de Petroperú está ExxonMobil, una empresa petrolera estadounidense que le brinda asesoría en ingeniería, más que relevante cuando se tienen unidades de alta complejidad como la flexicoking, de una altura equivalente a un edificio de 18 pisos, por ejemplo. Gestión tuvo acceso a una carta que, a fines de febrero, la asesora remitió a la empresa pública, luego de que le pidieron validar un “ajuste” que en la propia petrolera hicieron en la estructura del flexicoking y sin notificarlos.

“ExxonMobil fue informado de que el distribuidor principal de la piscina depuradora de flexicoking está obstruido y Petroperú está buscando una solución (...) El 11 de febrero, supimos que el equipo de la petrolera estatal ya había instalado una derivación temporal para el distribuidor de alimentación del depurador sin notificar a ExxonMobil y se nos solicitó que aprobáramos esta derivación”, se lee en el documento.

Petroperú cerró el 2024 con resultados financieros negativos.

Pese a que existe un manual de diseño de la unidad para cualquier revisión, por su evidente alta complejidad, fuentes enteradas del sector señalaron que la administración de Petroperú optó porque estas “reparaciones” las ejecute un tercero y, naturalmente, sin seguir su guía correspondiente. Esto implicó asumir poner en riesgo vidas humanas y propiamente la unidad .

“Es como que tienes que arreglar tu auto en el concesionario, pero lo llevas a un tallercito informal”, expresa otra fuente a modo de analogía para traducir esta crítica situación. La hipótesis principal entre las diversas fuentes es que se quiso obtener un “ahorro”.

En detalle, lo que ocurrió fue que se obstruyó el distribuidor por donde ingresa el residual de vacío a ser procesado en el reactor de la unidad flexicoking y que está ubicado en la parte superior (denominado Scrubber). Este distribuidor actúa como una ducha y pulveriza, a modo de rocío, el producto a tratar para que sea mezclado de manera homogénea. Así se evita riesgos de expansiones térmicas.

Sin embargo, la operación que hizo Petroperú fue poner un “by pass”, conectando una tubería a una boquilla de instrumentación no establecida para ese fin. “El producto ya no ingresaba pulverizado, sino como un chorro”, detalló la fuente.

Regresando a la carta, desde ExxonMobil, que también cumple un rol de licenciatario, indicaron que haber realizado ese ajuste sin las validaciones respectivas (como la calidad del soporte y la expansión térmica) es “altamente peligroso” y advirtieron que podría provocar fugas de hidrocarburos a temperaturas muy altas (normalmente opera entre los 600 grados centígrados, pero podría elevarse hasta los 800), provocando accidentes graves.

La empresa asesora, finalmente, se negó. “ExxonMobil no puede avalar ninguna adición o diseño que no esté incluido en la especificación básica de diseño”, precisaron.

En este marco, Gestión verificó que Petroperú recibió, explícitamente, una “encarecida” recomendación de ExxonMobil de no reiniciar las operaciones de la unidad de flexicoking y, en su lugar, proceder con un proceso de una serie de acciones, entre reparaciones, y que contemplaba la paralización de la unidad. De acuerdo con otras fuentes con conocimiento, la reparación por esta vía recomendada demandaría alrededor de tres meses.

Sin embargo, contrario a las indicaciones del asesor técnico, este diario conoció que la mañana de este sábado 15 de marzo, en la Nueva Refinería de Talara (NRT), se habría procedido de igual manera con el reinicio de operaciones de la unidad de flexicoking.

Como era previsible y fue advertido, solo a los minutos tuvo que apagarse porque empezaron a observarse serios desperfectos. Ahora, la situación la principal unidad de refinación de Petroperú es mucho más crítica: la expansión térmica originó el daño de diferentes componentes internos de la unidad.

A la espera de evaluaciones con mayores detalle, se calcula que, ahora, demorará, por lo menos, seis meses reiniciarlo: se estima tres para reparaciones a la estructura principal y seis para concretar arreglos complementarios .

En un escenario conversador de que inicien este mes, cuando menos, Petroperú no registrará producción alguna, mediante la unidad de flexicoking, hasta el cuarto trimestre. “Además de haber realizado una acción temeraria, hoy los daños internos no saben”, indicó un experto en el rubro.

Impacto financiero

La relevancia de haber adquirido la unidad de flexicoking es porque, por su alta capacidad de refinación, eleva significativamente los márgenes de ganancia para Petroperú en la producción de hidrocarburos. “Gran margen de la refinación viene del flexicoking”, señaló el especialista.

Esta unidad fue recibida en enero del 2024 y, según pudo conocer este diario, al licenciatario ExxonMobil no se le permitió participar de las pruebas de operación entonces.

La nueva refinería de Talara no puede operar a su total capacidad por la inoperatividad de la unidad de flexicoking. (Foto: Difusión)

La hoy dañada gravemente unidad de flexicoking tiene la capacidad de refinar hasta 85,000 barriles de petróleo diario. De manera conservadora, se estima que brinda un margen de ganancia neta, por cada barril, de US$ 10. Esto significa que Petroperú deja de ganar por tenerla inoperativa, cada día, alrededor de US$ 850,000.

Por los tres meses que lleva paralizada, y no se informó las razones correctas, el monto dejado de percibir asciende a los US$ 76.5 millones. Mientras que la ecuación, para este año y su inoperatividad hasta el tercer trimestre, asciende a más de US$ 220 millones. Sin embargo, otros análisis temen que los márgenes de ganancia, sin esta unidad, sean negativos.