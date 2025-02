Petroperú habría reducido sus pérdidas en el 2024, pero seguiría en rojo durante el inicio del 2025. Al cierre del año pasado, se habría alcanzado una pérdida anual de US$ 805 millones, por debajo de lo estimado, afirmó Alejandro Narváez, presidente del directorio de la petrolera estatal.

Durante una reciente conferencia de prensa, Narváez afirmó que este menor nivel de déficit para la empresa se alcanza tras las medidas impuestas como parte de la reestructuración de la petrolera.

“Creo que ha sido bastante bueno para nosotros. Cerramos realmente con US$ 802 millones. Ahí hay una diferencia de aproximadamente US$ 200 millones menos de pérdida. Si se hubiese mantenido la misma política de gestión como estaba en noviembre, probablemente, hubiese terminado con una pérdida de US$ 1,030 millones, incluso más”, comentó.

Para este año, Petroperú calcula que se alcanzaría una utilidad neta de US$ 137 millones. Pese a esto, en enero los resultados de la empresa estatal fueron negativos.

Durante el mes pasado, se reportó una pérdida de US$ 24 millones asociados a una serie de factores que el presidente de Petroperú calificó como “atípicos” .

“Enero ha sido un mes atípico, un mes muy malo por el tema de los oleajes anómalos que nos han impedido hacer comercio por el estado del mar. Y de paso también el tema de la fuga de crudo que tuvimos semanas atrás que también nos ha golpeado y eso ha significado un egreso de dinero para la empresa”, dijo.

Narváez aseguró que esa pérdida se compensará con los próximos resultados del año. Solo en el reporte presentando, se indica que, en febrero, se alcanzaría una ganancia de US$ 47 millones, mientras que otros meses en los que se esperan mayores utilidades serían abril, julio, agosto y diciembre.

No pedirán más dinero al Estado

Recientemente, en conversación con Gestión, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, afirmó que no se darán más recursos a Petroperú, pues le toca hacer su parte a la empresa.

Al respecto, el presidente de la petrolera estatal reiteró que se evitará una nueva solicitud de apoyo financiero al Gobierno. De acuerdo con lo reportado, al cierre del 2024, Petroperú tiene una deuda de US$ 321 millones solo en préstamos con el MEF .

“Pondremos nuestro mejor esfuerzo para no pedir más dinero al tesoro público. Las cifras que he mostrado van en esa dirección. Creo que vamos a tener más capacidad de negociación con las entidades financieras y podremos tener líneas de crédito mejores y con tasas mucho más atractivas”, sostuvo.

Asimismo, Narváez solicitó que el Estado cumpla con las deudas que tienen con la petrolera, las cuales ascendería a US$ 146,000 millones por conceptos relacionados al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) y el impuesto al rodaje.

También te puede interesar:

1) Petroperú pondrá para venta y alquiler 55 de sus inmuebles en diferentes regiones

2) Petroperú: en espera de que PwC decida si será la auditora de sus estados financieros

3) Lote 192 cumple 5 años parado: millonarias pérdidas en ventas y regalías para el Estado