"En 2022 retomé el proyecto de Alegría Picantería, aunque con cierta desmotivación por la incertidumbre (de la pandemia)”, recuerda Francesco. Hoy celebra que su propuesta es reconocida como el Mejor Nuevo Restaurante en Lima.
"En 2022 retomé el proyecto de Alegría Picantería, aunque con cierta desmotivación por la incertidumbre (de la pandemia)”, recuerda Francesco. Hoy celebra que su propuesta es reconocida como el Mejor Nuevo Restaurante en Lima.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Cinco años le tomó a Francesco De Sanctis abrir su propuesta Alegría Picantería, pero valió la pena: recientemente fue reconocido como el Mejor Nuevo Restaurante de Lima. En diálogo con G de Gestión, revela que antes de encontrar al socio ideal, fue rechazado por cinco inversionistas. Hoy, tras nueve meses de operación en el corazón de Miraflores, celebra que ha podido reducir el tiempo estimado para alcanzar el punto de equilibrio.

TE PUEDE INTERESAR

Un nuevo terminal de pasajeros en el Aeropuerto de Arequipa: el otro plan de AAP
The Economist sobre Rafael López Aliaga: el caricaturesco candidato presidencial
Gestor peruano de talla global anuncia fondos para invertir 24x7: sus tres grandes apuestas
Nike: de la maletera de un auto a ser la marca deportiva que conquistó el mundo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.