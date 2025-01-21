En diálogo con Gestión, Eduardo Azabache, gerente de desarrollo económico y fiscalización de la Municipalidad de Miraflores, destacó el aumento en el número de licencias de funcionamiento otorgadas el último año, producto de las mejoras implementadas en el proceso. “Ahora, las licencias de funcionamiento se emiten el mismo día, antes de las 24 horas. Si la licencia requiere evaluación de Defensa Civil, puede demorar algunos días más, pero no supera los cinco días hábiles”, explicó.

En 2024, se emitieron 2,169 licencias , y al sumar las 2,247 otorgadas en 2023, el total de licencias en los últimos dos años asciende a 4,416. ¿Cuáles son los sectores de mayor expansión en Miraflores? Según el funcionario, en 2024 se otorgaron 551 licencias para la implementación de oficinas administrativas, destacando al distrito como un hub administrativo. Asimismo, se emitieron 215 licencias para restaurantes, 140 para cafeterías, 110 para salones de belleza y 91 para tiendas de bazar y regalos.

Así como 69 licencias para showrooms, 61 para boutiques y consultorios médicos, 60 para fuentes de soda, 50 para spas, 48 para tiendas de ropa y 38 para minimarkets y bodegas, entre otros sectores clave. “La mayoría de estas licencias están relacionadas con servicios, y la municipalidad realiza una fiscalización posterior para garantizar altos estándares de calidad y el cumplimiento de las normativas. En caso contrario, se emiten observaciones que deben ser corregidas”, señaló el funcionario.

Añadió que, debido a la alta concentración de restaurantes y hoteles en Miraflores, se han implementado medidas específicas para apoyar a este sector, especialmente golpeado por la pandemia, como el otorgamiento de autorizaciones temporales para el uso de espacios públicos para terrazas gastronómicas, lo que permite a los propietarios de restaurantes ampliar sus negocios y aumentar sus ingresos. También se ha extendido el horario de atención hasta la 1 de la madrugada.

¿En qué avenidas se concentran los comercios? Según el gerente de desarrollo económico, la zona comercial de Miraflores abarca desde la Avenida Comandante Espinar hasta Paseo de la República, y desde Pardo hasta 28 de Julio. “En ese cuadrante se encuentran principalmente las empresas que se han establecido en el distrito. Las principales avenidas metropolitanas como Pardo, Larco, 28 de Julio, República de Panamá, Angamos y Benavides albergan la mayoría de estos comercios, mientras que en el mismo Malecón se ubican numerosos hoteles y restaurantes”, explicó.

Miraflores cuenta con una población de 130,000 habitantes, pero los fines de semana recibe aproximadamente 350,000 visitantes, quienes acuden principalmente a zonas emblemáticas como el Malecón y el Parque Kennedy. Este flujo masivo de personas, según el funcionario público, representa una oportunidad para el desarrollo comercial y turístico del distrito.

El auge de los restaurantes

El sector de restaurantes ha experimentado un notable crecimiento en Miraflores. Comparando las licencias emitidas en 2024 con las de 2023, se observa un aumento en la demanda de autorizaciones para este tipo de negocios. En 2023 se otorgaron 174 licencias, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 215, lo que representa un crecimiento del 23.56% e implica la llegada de 41 nuevos restaurantes al distrito. “Hemos visto la apertura de nuevas marcas en el distrito, a lo que se suma que contamos con restaurantes premiados, dentro de los mejores del mundo como Maido, así como Mayta, Panchita del Grupo Acurio, entre otros”, comentó.

Otro rubro en crecimiento es el de las cafeterías, que pasó de 135 licencias otorgadas en 2023 a 140 en 2024. Una tendencia similar se observa en los salones de belleza, que incrementaron de 85 licencias en 2023 a 110 en 2024. Destaca también el caso de los spas, que registraron un avance al pasar de 24 licencias en 2023 a 55 en 2024, lo que representa un crecimiento del 129%.

En contraste, las licencias para oficinas administrativas disminuyeron de 645 en 2023 a 551 en 2024. Un retroceso similar se presentó en los consultorios médicos, que pasaron de 146 licencias en 2023 a solo 61 en 2024. Según el servidor público, esta reducción responde a fiscalizaciones más rigurosas, ya que algunos de estos negocios operaban en áreas sin la zonificación adecuada para dichas actividades.

Una de las novedades de 2024 fue la emisión de 69 licencias para áreas de showrooms, un hecho sin precedentes en 2023. “Hemos fomentado el desarrollo de ferias, eventos y activaciones organizadas por empresas, actividades que también han mostrado un crecimiento significativo en Miraflores”, manifestó. Este tipo de actividades se lleva a cabo en tres áreas: en la vía pública, para lo cual la comuna cuenta con un comité especializado en eventos, en los hoteles del distrito y casas diseñadas para estos fines como la Casa Prado, por ejemplo. “Otorgamos licencias específicas para que estos eventos puedan realizarse dentro de estos recintos”, precisó.

¿Qué se espera para este año? El funcionario dijo que, a diario, diversas empresas de todos los tamaños acuden al municipio en busca de información sobre el proceso de obtención de licencias de funcionamiento. “Esperamos la llegada de más restaurantes como resultado de la puesta en marcha del teleférico que conectará el parque Domodosola con la playa Redondo en el segundo semestre del año”, destacó.

Cabe recordar que en octubre pasado al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, recordó que un grupo irlandés ha mostrado interés en desarrollar una oferta gastronómica que integre restaurantes, cafeterías y opciones de entretenimiento, además de ampliar los servicios disponibles para los usuarios de la playa de la Costa Verde, específicamente en la zona de Miraflores.

